В России предложили запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми

Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми.

«Следует запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми», — с таким предложением выступила Ирина Волынец. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо главе Минпромторга Денису Мантурову.

По мнению Волынец, покупка алкоголя в присутствии детей может привести к раннему интересу к данным продуктам и потенциальному формированию вредной привычки, что может негативно повлиять на здоровье ребенка в будущем.

Ирина Волынец // фото: стоп-кадр из Youtube

Волынец также напомнила про заявление Минздрава, в котором говорится о необходимости принятия мер по сокращению потребления алкоголя среди молодежи, а также в ведомстве назвали приоритетной задачу снижения потребления табака среди детей и подростков.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — говорится в обращении Волынец.

Ранее общественники предложили ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах и убрать алкоголь крепче 15% в специализированные магазины алкогольной продукции.

Каверин Дмитрий