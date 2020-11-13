С 1 января минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут на 3-5,7%

C начала 2021 года в России увеличатся минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Это следует из приказа Минфина, на который ссылается Росбалт.

Так, минимальный розничный ценник на водку в объеме 0,5 литров вырастет на 5,7%, то есть с 230 рублей до 243. Коньяк по минимальной цене за тот же объем станет дороже на 3%. Его минимальный ценник вырастет с 433 до 446 рублей.

Также на 3% вырастет минимальная цена для игристого вина, включая шампанское. Там объем 0,75 литра будет стоить не меньше 169 рублей. Оптимальная отпускная цена от производителя будет равна 137 рублям.

Также в планах Минфина увеличить стоимость чистого этилового спирта с 57 до 59 рублей за литр.