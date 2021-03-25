"Вы же будете после Путина": пенсионеры предложили Мишустину стать президентом

Глава столичного округа «Красносельский» Илья Яшин сообщил об участившихся жалобах от пенсионеров на то, что они теперь не могут оставить отзыв в магазинах по поводу обмана (на ценнике указана одна стоимость товара, а на кассе пробивают другую), некачественных продуктов и плохого обслуживания.

Хорошо знакомые жителям Советского Союза жалобные книги, оказалось, попросту исчезли из магазинов: такой новогодний сюрприз россиянам приготовило родное правительство, соответствующее постановление было принято 31 декабря 2020 года, а вступило в силу 1 января 2021 года.

«В мою депутатскую приемную периодически звонят возмущенные бабушки. Жалуются, что из магазинов исчезли жалобные книги», – рассказал Яшин в Instagram.

По словам Яшина, на просьбу пенсионеров дать им жалобную книгу в магазинах теперь отвечают: «Жалуйтесь в социальных сетях».

«Это как вообще? – задается вопросом депутат. – Стал разбираться. Оказывается, правительство РФ утвердило новые правила розничной торговли. Продавцы теперь, действительно, избавлены от необходимости предоставлять покупателям книги отзывов и предложений. Авторы документа объясняют, что таким образом решено снизить давление на бизнес. А потребителям и правда рекомендуется активнее использовать социальные сети для обратной связи с магазинами».

Яшин логично считает такую инициативу странной, так как для сокращения давления на бизнес есть другие рычаги: снижение налогов, сокращение числа административных проверок. Но вместо этого ограничиваются потребительские права огромного числа людей старшего возраста, так как записи в жалобных книгах оставляют в основном пенсионеры.

Илья Яшин//фото: Global Look Press

«Для них это понятный способ привлечь внимание к плохому обслуживанию в магазине, – считает Илья Яшин.

В правительстве думают, что бабушки побегут срочно регистрироваться в Твиттере или Фейсбуке?

Нет, вы просто лишаете пенсионеров возможности защитить свои права так, как они привыкли это делать».

В итоге Яшин и другие депутаты Красносельского района направили депутатский запрос председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением вернуться к обсуждению этой темы и учесть мнение граждан.

«Кстати, представителей «Единой России» в нашем совете депутатов я смог убедить: решение о направлении запроса мы приняли единогласно. Надеюсь, найдем понимание и в правительстве», – отметил Яшин.

фото: Instagram

Кстати, сами пенсионеры – те, что уже успели освоить принципы общения в соцсетях, тоже надеются на Мишустина. И в случае, если премьер-министр обращение Ильи Яшина поддержит и вернет в магазины Книги жалоб и предложений (не будешь же из-за каждого случая хамства или обсчета бегать к депутатам), обещают ответить ему благодарностью на предстоящих в 2024 году президентских выборах.

«Вы же будете после Путина, – похоже, самые активные избиратели, которыми традиционно являются пенсионеры, уже твердо воспринимают Михаила Мишустина как преемника Владимира Путина, – мы рассчитываем на вас. Покажите, что вы с народом, а отмена жалобных книг была всего лишь небольшой ошибкой», – пишут они в соцсетях.