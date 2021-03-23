Надвигается катастрофа: Зюганов предрек очередной рост цен и рассказал о последствиях

Рост цен на товары различных групп стал для россиян уже настолько привычным явлением, что очередные предупреждения об удорожании электроники, яиц, мяса птицы и других товаров, которые успели прозвучать с начала текущего года, их вряд ли застают врасплох. Тем более, что инфляция, поспеть за которой не могут никакие превентивные меры федерального центра, равно как и давно сформировавшиеся механизмы индексации различных выплат, каждый год становится для внутреннего рынка непреодолимым фактором.

Между тем, отдельные эксперты и политики уже в прямом смысле бьют тревогу, отмечая, что наметившиеся на российском рынке точечные подорожания ряда товаров и продуктов питания могут свидетельствовать о приближении куда более негативных процессов, имеющих едва ли не катастрофический характер. С очередным таким предупреждением недавно выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По словам главного коммуниста России, настороженность вызывают новые предупреждения о возможном подорожании одежды, обуви и аксессуаров в России. Все это, вместе с другими негативными явлениями, считает Геннадий Андреевич, свидетельствует о том, что экономика страны стоит на пороге лавинообразного обрушения и требует экстренных мер для предотвращения катастрофы.

«Практически каждый день появляются сообщения о новом росте цен. В этот раз россиян предупреждают о подорожании одежды, обуви и аксессуаров перед летним сезоном. Дескать, это явление обусловлено ростом закупочных цен, в частности на хлопок, поскольку его стоимость выросла на 30-35%.

Нужно отметить, что все эти процессы происходят еще и на фоне чудовищной "продуктовой инфляции". Также довольно быстро растут цены на бензин. Появляется ощущение, словно все происходящее является лишь началом лавинообразного обрушения российской экономики, которая находится под управлением либералов.

В воздухе в прямом смысле витают такие же тревожные ожидания, как и весной 1998 года – за несколько месяцев до дефолта. Стоит напомнить, в тот раз вытащить Россию из пропасти получилось благодаря сформированному нами, коммунистами, правительству Примакова-Геращенко-Маслюкова», – пишет Зюганов в своем авторском Telegram-канале.