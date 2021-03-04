В России из-за подорожания инкубаторных яиц может сократиться выпуск мяса птицы

Уже в первом месяце этого года российские производители мяса птицы сократили объем выпуска продукции более чем на 6%.

Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о птицефабриках, у которых нет собственных инкубаторов. Спад производства отразится примерно на 20% российского рынка мяса птицы.

Стоимость инкубационных яиц выросла с 16-17 рублей за штуку в сентябре 2020-го до 30 рублей в настоящий момент. В результате для ряда предприятий сложилась непростая ситуация, которую усугубил, в частности, рост цен на корма.

Отмечается, что в январе объемы производства мяса птицы упали на 6,4%. По данным Росптицесоюза, причиной этому стало подорожание импортозависимых ресурсов, а также вспышки птичьего гриппа на территории европейских стран, из-за которых произошли сбои с поставками. Помимо этого, по словам одного из собеседников издания, резко вырос спрос на яйца со стороны КНР, активно восстанавливающей бройлерное производство.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Национальном союзе птицеводов пообещали в течение двух месяцев не повышать цены на яйца и курицу, при этом подчеркнули, что производители рассчитывают на поддержку государства.