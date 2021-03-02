Курица и яйца не будут дорожать два месяца

Национальный союз птицеводов пообещали в течение двух месяцев не повышать цены на социально значимые продукты: яйца и курицу, пишет «РИА Новости».

Ранее Минсельхоз объяснял рост цен на упомянутые товары сокращением импорта, обнаружением птичьего гриппа в стране и ростом цен на корм для птиц.

При этом гендиректор союза Сергей Лахтюхов отметил, что производители рассчитывают на материальную поддержку со стороны государства, чтобы более уверенно сдерживать цены.

По данным Росстата цены на яйца выросли на 15% за минувший год, а на мясо кур — на 2,6%.