Одежда и обувь могут резко подорожать в России к лету

Одежда, обувь и аксессуары в России могут резко подорожать из-за увеличения стоимости материалов. Об этом предупреждают сразу несколько ретейлеров на рынке моды, сообщает «Коммерсантъ».

С начала 2021 года цена на хлопок увеличилась на 20-35%, из-за чего конечная цена на хлопковые изделия вырастет на 20-30%, – прогнозирует руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн и добавляет, что индексацию цен потребители заметят уже летом.

По мнению основателя бренда Dorogobogato Семена Пименова, поставщики не доверяют рублю, поэтому приподнимают закупочную цену на случай его падения. По его данным, цены на трикотажное полотно увеличились – на 20-30%, на другие материалы – до 20%.

Рост цен особенно будет заметен в осенне-зимний сезон, считает президент Baon Илья Ярошенко.

В Минпромторге РФ подтвердили, что с начала 2021 года хлопок подорожал на 30-35%, и объяснили это завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья.

В министерстве поспешили успокоить россиян тем, что мало кто носит хлопковую одежду в чистом виде. На рынке представлена в основном продукция из вискозы, синтетических нитей, льна или технической конопли. Цена на материалы из нефтепродуктов тоже подскочила примерно на 20%.

По мнению гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, магазины будут повышать цены постепенно, закупая более дешевые товары и сокращая расходы на развитие. На постепенный рост цен рассчитывают и в Минпромторге – это необходимо, чтобы не повторить кризис 2014 года, когда многие крупные игроки резко подняли цены до 30%, что привело к резкому падению оборотов и числа потребителей.

Каверин Дмитрий