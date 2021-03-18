Андрей Кураев призвал отказаться от Интернета и сериалов на время Великого поста

Вплоть до праздника Пасхи православным христианам предстоит соблюдать Великий пост. В 2021 году он продлится до 1 мая.
Богослов Андрей Кураев в беседе с Sobesednik.ru напомнил основные правила для постящихся и разъяснил вопросы относительно питания, употребления алкоголя и поведения, которые по-прежнему вызывают сомнения у многих.
Главный смысл гастрономического поста, по словам Кураева, не в определенной системе питания, а в отказе от пищи животного происхождения, строгом следовании постному меню. Отдельно Богослов уточнил, как должны питаться в Великий пост дети:
– Для детей важна следующая формула поста: «отказаться от вкусняшки». Пельмени и сосиски можно, а кукурузные хлопья и кока-колу нельзя, – говорит богослов.
Кураев отмечает, что в пост нельзя употреблять никакого алкоголя – ни водку, ни низкоградусное пиво или коктейли.
– Алкоголь с постом абсолютно несовместим. Его эффект противоречит смыслу поста — обрести контроль над своей душой, своими эмоциями. Алкоголь порабощает, – напоминает Андрей Кураев.
А вот необходимость сексуального воздержания на время Великого поста богослов считает скорее мифом:
– Все эти вещи прописаны в книге для монахов и, в общем, не понятно, на каком основании монашеские правила стали правилами для обычных семейных людей. Нигде не прописан запрет на секс.
Однако от некоторых удовольствий Кураев все-таки настоятельно рекомендует отказаться.
– Пост – это время, когда человек временно отказывается от чего-то хорошего. Нельзя поститься от ненависти: ненавидеть нельзя всегда. Но можно поститься от Интернет-серфинга, от телесериалов, – советует богослов.