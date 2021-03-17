Что необычного в "дворце под Геленджиком"? Кинокритик оценил фильмы Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный в течение последних семи месяцев превратился в ключевого ньюсмейкера не только в России, но и в Европе, где о нем говорят не только, как об «узнике Кремля», но еще и как о человеке, в отношении которого было совершено одно из самых громких покушений последних лет. Впрочем, если кому-то может показаться, что частота упоминания имени российского политика в информационном пространстве – не его заслуга, а результат стечения обстоятельств в рамках его оппозиционной деятельности, нужно сказать, что это не совсем так.

Во-первых, Алексей Анатольевич сумел и сам добиться большей части столь впечатляющего результата, взорвав Сеть публикацией фильма расследования о своих предполагаемых отравителях, который вышел в конце минувшего года с спровоцировал довольно бурную реакцию, как в обществе, так и со стороны власть имущих. А опубликованный в январе фильм о «дворце Путина» под Геленджиком, набравший уже почти 115 миллионов просмотров в Сети, произвел такой эффект, что применять к нему затертую до дыр фразу о «разорвавшейся бомбе», кажется, даже как-то слишком банально.

Причем, оценок этому расследованию уже было дано такое количество, что в них немудрено и растеряться. И, несмотря на то, что фильму поверили далеко не все из тех, кто его просмотрел, сложно не признать колоссальный эффект от его публикации. Тем более что о нем продолжают говорить до сих пор.

Более того, известный российский кинокритик Антон Долин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» дал свою оценку фильмам-расследованиям Навального, назвав их настоящим кино и сравнив с художественными произведениями.

«Последние фильмы Навального про дворец под Геленджиком и об отравлении. «Я позвонил своему отравителю», — это ведь хичкоковский фильм так вполне мог бы называться. Там безупречно все – саспенс, юмор, есть герой и антигерой. Там все интересно: смотришь – и такое зрелище, что ты думаешь – а что будет дальше? Это и есть кино – вот оно, визуальное произведение, в котором присутствует сюжет, имеется герой, и все это вызывает у тебя определенные эмоции», – отметил Долин.