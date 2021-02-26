Захват Среднеуральского женского монастыря силовиками объяснили поиском убийцы

Источники в силовых структурах сообщают, что события этой ночи в Среднеуральском женском монастыре обусловлены с поиском серийного убийцы, который действовал ещё в 1999 году. Как считают собеседники ТАСС, с убийствами трех человек может быть келейник Силуан.

«Искали келейника Силуана, который мог оказаться Андреем Кузнецовым, подозреваемым в убийстве трех человек. Он скрывается много лет и несколько раз менял имя. Уголовное дело об убийстве возбуждено зимой 1999 года. Сообщники Кузнецова были приговорены к реальному лишению свободы в 2001 году», — передает агентство слова своего собеседники.

В пресс-службе регионального отделения Министерства внутренних дел от комментариев отказались, сославшись на интересы следствия. Следственней комитет и Росгвардия также отказались комментировать события вокруг монастыря.

Напомним, что сегодня ночью монастырь, который удерживают сторонники отлученного от церкви и задержанного ранее бывшего схиигумена отца Сергия [Романова], подвергся атаке со стороны силовиков. Сообщалось, что ОМОН взял под контроль всё здание, проводя жесткие задержания. Находившиеся там сторонники Сергия характеризовали это фразами «бьют монахинь», «забирают всех отцов» и монастырь «захватывают вооруженные люди».

Если в таком формате проходил обыск монастыря, не сообщалось, есть ли для этого соответсвующий ордер.