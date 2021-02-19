Осенью пиво и сидр начнут маркировать, чтобы спасти рынок от контрафакта

С 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года правительство России начнет эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официальное постановление.

Маркировке подвергнуться пиво (даже безалкогольное) и напитки на его основе, сидр, медовуха, пуаре. Предполагается, что с маркировкой рынок будет защищен от контрафактной продукции.

При этом маркированная продукция появится на полках супермаркетов только грядущей осенью. 4-9 месяцев у производителей уйдут на подготовку к эксперименту.

Оператором системы выступит Центр развития перспективных технологий. А 40 вступивших в эксперимент компаний смогут влиять на принимаемые по итогу решения.

Ранее крупные пивоваренные компании заявляли, что инициатива правительства губительна для бизнеса: рынок фальсификата слабого алкоголя мизерный, а затраты добросовестных производителей вырастут. Пивовары опасаются, что маркировка станет вторым акцизом, что повлияет на цену продукта.