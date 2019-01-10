В ГД призвали уточнить понятия пуаре и сидра для борьбы с мошенниками

Законопроект о введении терминов «сидр традиционный» и «пуаре традиционный» внес в Госдуму депутат Олег Николаев.

Как передает «Парламентская газета», член фракции «Справедливая Россия» Олег Николаев предложил уточнить в законодательстве понятия сидра и пуаре для борьбы с недобросовестными производителями.

По его словам, в настоящее время в законе под сидром и пуаре понимается алкогольная продукция с содержанием этилового спирта не более 6% объёма готовой продукции, которую производят в результате брожения яблочного или грушевого сусла или восстановленного сока без добавления этилового спирта.

Автор законопроекта подчеркивает, что такое определение является размытым и позволяет отнести к указанным напиткам любую слабоалкогольную продукцию, в которой присутствует хоть какое-то количество яблочного или грушевого сока. По словам Олега Николаева, этим пользуются недобросовестные производители алкогольных коктейлей, которые, желая сэкономить на уплате акциза, выдают свои напитки, изготовленные с использованием различных вкусоароматических добавок и не редко этилового спирта, за сидр и пуаре.

Он отметил, что от этого страдает и государство, которое недополучает доход в бюджет, и производители настоящих сидров и пуаре, становящиеся неконкурентоспособными на фоне более дешевых аналогов, и прокупатели, вводимые в заблуждение из-за слов «сидр» или «пуаре» на этикетках алкогольных коктейлей.

Законопроектом предлагается уточнить понятие сидра и пуаре, чётко регламентируя их исходное сырьё, его вида и допустимого количества в объёме готовой продукции. Документ вводит термины «сидр традиционный» и «пуаре традиционный», к которым будут предъявляться повышенные требования по виду и качества исходного сырья.