Центр Гамалеи: Пиво и вино мешают выработке антител к коронавирусу

Глава Центра имени Гамалеи, занятого разработкой вакцины «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил, что алкоголь и пожилой возраст негативно влияют на способность организма к выработке антител к COVID-19. Об этом он рассказал в разговоре с «РИА Новости».

«Разумно можно, но кто в день выпивает по полстакана или стакан виски, у тех очень трудно индуцировать нормально протективный иммунный ответ. Для тех, кто хочет провакцинироваться, нужна антиалкогольная кампания», — заявил Гинцбург. Также он уточнил, что это правило касается и для алкоголя с более слабым градусом — пива и вина.

При этом отмечается, что побочные эффекты никак не коррелируют с возрастом пациентов.