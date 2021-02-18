Илья Яшин: "Динамо" – команда тех, кто сажал, "Спартак" – кого сажали

Оппозиционер Илья Яшин заложил политическую бомбу в фанатское сообщество.

25-летие смерти легендарного футболиста Николая Старостина соратник Бориса Немцова и глава муниципального совета Красносельского района Москвы Илья Яшин отметил постом в Facebook, в котором объяснил, почему всю жизнь болеет за московский «Спартак», несмотря на то, что носит фамилию легендарного голкипера «Динамо» Льва Яшина.

Помимо семейной традиции (болели отец и дед, «а дядю моего вообще звали Спартак Васильевич»), Илья нашёл и политические причины:

«Например, на красно-белых трибунах разворачивают огромный портрет Николая Петровича Старостина, который вместе с братьями основал «Спартак». А вот фанаты «Динамо» вывешивают образ Лаврентия Павловича Берии, главы НКВД, к системе которого клуб относился с первых дней своего существования.

Под обоими портретами красуется одинаковая надпись: «ОН ВСЁ ВИДИТ». Надпись одинаковая, только вот посыл совсем разный. Портрет Старостина — попытка пробудить совесть, фотография Берии — желание вызвать страх.

В 1942 году Берия написал донос на имя Сталина, в котором указывал на «фашистские настроения» и «вражескую работу» Старостиных. В рассекреченных недавно материалах уголовного дела имеются показания «свидетелей» о том, что братья якобы готовили теракт на Красной площади и покушение на самого Сталина.

Илья Яшин//фото: фейсбук

Старостины были арестованы и отправлены в ГУЛАГ. Николая Петровича помиловали в 1945 году, а остальные его братья отсидели 10 лет от звонка до звонка.

В этом разница между «Динамо» и «Спартаком».

«Динамо» – это команда тех, кто сажал и расстреливал своих сограждан. А «Спартак» — это те, кого сажали.

Я уважаю свою фамилию и преклоняюсь перед величием Льва Ивановича Яшина. Но никогда в жизни я не буду болеть за команду НКВДшников, потомки которых вывешивают на трибунах портреты палачей и кичатся тем, от чего стоило бы сгореть со стыда».

Спартаковские болельщики из числа подписчиков Яшина встретили пост позитивными комментариями: «Яшин – наш, спартаковец! Я всегда знала кого поддерживать на выборах». В то время как другие отмечали: «Взяли и облили дерьмом футболистов, которые просто по контракту играют за «Динамо».

Между тем, если провести социологическое исследование, есть вероятность, что нетолерантный пост Яшина может оказаться правдой. Опыт общения с болельщиками «Динамо» и «Спартака» действительно показывает тенденцию: в среде фанатов красно-белых немало противников нынешней власти и сторонников личностной свободы (за «Спартак», кстати, болеет и Алексей Навальный – правда, не очень активно, скорее «теоретически»), в то время как бело-голубые фаны порой склонны к поддержке режима, не видят угрозы в тоталитарных замашках власти и не жалуют оппозицию.

Впрочем, и в том, и в другом фанатском стане, конечно, есть исключения, в том числе довольно знаковые. Например, министр иностранных дел Сергей Лавров настолько привязан к «Спартаку», что знаменитый спартаковский ромбик был замечен даже на крышке его мобильного телефона.

Несмотря на эти футбольно-политические тренды, месседж Яшина (особенно пассаж «сажал и расстреливал») может произвести в фанатском сообществе эффект разорвавшейся бомбы. Если Илья как политик решил расположить к себе более многочисленную спартаковскую аудиторию, то динамовцев он и его соратники, похоже, рискуют потерять навсегда.