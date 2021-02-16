Илья Яшин: Путин и его окружение ведут страну к изоляции

Несмотря на то, что митинги в поддержку Алексея Навального и политзаключенных оппозиция решила трансформировать в акцию с фонариками, многие уже отметили, что даже такая форма протеста может возыметь определенный эффект, хотя изначально координатора штабов Навального Леонида Волкова критиковали едва ли не все.

Как бы там ни было, но ход оппозиции вполне можно считать логичным, тем более, что выходы в поддержку осужденного блогера на улицу были встречены очень жесткой реакцией силовиков. Даже в те дни, когда акции не проводились, многим координаторам и активистам на местах пришлось столкнуться с серьезным давлением. Власти фактически продемонстрировали готовность погасить протест в зародыше, не желая отступать несмотря ни на что.

И это особенно показательный момент на фоне того, как старательно Кремль изображал безразличие к происходящему, начиная еще с публикации первых расследований об отравителях Навального и его заявления о желании вернуться в Россию.

Поэтому утверждение о том, что события с Алексеем Навальным, а также реакция Запада на них совершено безразличны властям – ошибочно. Так считает известный российский политик Илья Яшин. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он, кроме всего прочего, рассказал о том, что реакция Запада на происходящее в определенной степени может стать защитой для оппозиционера, а также оценил планы президента и его ближайшего окружения в отношении международной изоляции страны.

«Реакция Запада на события с Навальным безразлична Кремлю? Я не стал бы говорить так уверенно. Да, ни для кого не секрет, что Владимир Путин и его окружение ведут страну к изоляции: вся риторика последних лет и действия Кремля указывают на то, что они действительно готовы постепенно закрывать страну, за исключением, наверное, доступа истеблишмента к западному обществу потребления.

С другой стороны, для них международная реакция все равно в какой-то степени болезненная, потому что Путин понимает, что полностью закрыть страну и накрыть ее железным колпаком не получится хотя бы по той причине, о которой я уже говорил – западное общество потребления нужно российскому истеблишменту. Именно поэтому реакция Запада является в какой-то степени защитой для Навального», – рассказал Яшин.