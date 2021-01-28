"Ты посидишь дома, а я схожу за тебя": Волкова подозревают в склонении детей к митингу

Следственный комитет возбудил против политтехнолога Алексея Навального Леонида Волкова уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции (пункты «а» и «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ). Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге "YouTube" публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников», — говорится в заявлении СК.

Сам Волков уверен, что это обвинение необоснованно. В своем аккаунте в Twitter он пообещал заплатить по 1312 рублей любому, кто найдет, как он обращается к несовершеннолетним с призывом выйти на митинги. Он также обращает внимание, что стал первым в России человеком, к которому предъявляются претензии по этой статье уголовного кодекса.

Накануне Волков публиковал развернутый пост в Facebook. В нем он теоретически рассуждает на тему вовлечения детей в политику, отмечая, что это, по его мнению, вовсе не так плохо, как об этом говорит пропаганда. Однако если школьники настолько политизированы, что изъявляют желание ходить на несогласованные акции протеста, Волков призывает их родителей просто поговорить с ними, обсудить, что сейчас это небезопасно. А чтобы дети в итоге не пошли на митинг, Волков предлагает взрослым похвалить их за рвение, однако договориться, что «в этот раз ты посидишь дома, а я схожу за тебя», чтобы избежать возможных рисков для ребенка.