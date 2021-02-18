Киев объявил о вакцинации, Минск могут лишить Евровидения: главное к 18 февраля

Украина до конца недели начнет вакцинацию от коронавируса, будет использоваться индийская вакцина AstraZeneca, передает «Интерфакс». «Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компании AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия)», – заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, 500 тысяч доз вакцины должны прибыть в страну в ближайшие три дня.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что политика Москвы является одним из главных вызовов для НАТО. Как сообщает пресс-служба Пентагона, в ходе состоявшегося в режиме онлайн выступления на заседании глав оборонных ведомств стран Североатлантического альянса Остин «привел в пример многочисленные угрозы и вызовы», среди которых «дестабилизирующее поведение России», попавшее в один ряд с растущим Китаем, терроризмом, COVID-19 и изменением климата. Остин подчеркнул, что странам альянса необходимо поддерживать расходы на оборону для противодействия вызовам со стороны РФ.

Подсчитаны средние траты россиян на содержание автомобиля. По данным сервисов «СберМаркет» и «СберАвто», за год автовладельцы тратят на машины 108 тысяч рублей. Более половины этой суммы уходит на бензин, пишет «РИА Новости». На расходные материалы тратится около 23 тысяч рублей, на плановый техосмотр нового транспортного средства – примерно 15 тысяч. Стоимость ОСАГО для водителя с минимальным стажем вождения составляет около 9,3 тысячи рублей.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российским вузам следует переориентироваться на новые программы обучения, если они хотят попадать в международные рейтинги, сообщает РБК. «Для того чтобы качество российского образования значительно улучшилось и наши университеты начали входить в международные рейтинги, прежде всего нужно понять, что важно учить не только твердым фактам, но и навыкам и компетенциям, которые позволят быстрее осваивать новые сферы», – отметил Кудрин.

Депутат Европарламента от шведской партии «Либералы» Карин Карлсбро предложила отстранить Белоруссию от участия в конкурсе «Евровидение», который пройдет в этом году в Нидерландах. Она указала на то, что глава Белтелерадиокомпании (БТРК) Иван Эйсмонт попадает под европейские санкции за нарушение прав человека, а сама медиакомпания преследует своих сотрудников. «Поскольку Иван Эйсмонт находится в санкционном списке ЕС, очевидно, что другие европейские медиакомпании должны приостановить любое сотрудничество», – цитирует ТАСС Карлсбро, выступившую с инициативой по сбору подписей под письмом в Европейский вещательный союз (EBU).