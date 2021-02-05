Ученые: вакцины от гриппа защищают детей от COVID-19

Новое исследование показало, что привитые от гриппа дети легче переносили COVID-19.

Ученые из Университета Миссури в ходе анализа состояния здоровья 905 детей с диагнозом COVID-19 установили, что получавшие ранее прививки от гриппа гораздо реже сталкивались с симптомами новой инфекции. Отметим, что дети, в целом, лучше переносят коронавирус и реже болеют в тяжелой форме. И вот теперь доказано, что вакцинация от гриппа делает вероятность тяжелого течения болезни еще меньшей.

Авторы исследования связывают это с так называемым вирусным вмешательством, когда рост одного вируса подавляется предыдущей вирусной инфекцией. В вакцину от гриппа входит инактивированный вирус, который и подавляет в последующем коронавирус.

Весь прошлый год учёные гадали, помогает ли вакцинация от гриппа снизить риск заболевания коронавирусом. Убедительных доказательств в пользу этой гипотезы получено не было, но людей всё равно активно призывали делать прививки от гриппа. Хотя бы для того, чтобы не заболеть одновременно и гриппом, и COVID-19, из-за чего шансы на благополучный исход снижаются.