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Ученые: вакцины от гриппа защищают детей от COVID-19

Здоровье и дом - Здоровье
18:19, 05 февраля 2021
Американские СМИ

Ученые: вакцины от гриппа защищают детей от COVID-19
Global Look Press
Global Look Press

Новое исследование показало, что привитые от гриппа дети легче переносили COVID-19.

Ученые из Университета Миссури в ходе анализа состояния здоровья 905 детей с диагнозом COVID-19 установили, что получавшие ранее прививки от гриппа гораздо реже сталкивались с симптомами новой инфекции. Отметим, что дети, в целом, лучше переносят коронавирус и реже болеют в тяжелой форме. И вот теперь доказано, что вакцинация от гриппа делает вероятность тяжелого течения болезни еще меньшей.

Авторы исследования связывают это с так называемым вирусным вмешательством, когда рост одного вируса подавляется предыдущей вирусной инфекцией. В вакцину от гриппа входит инактивированный вирус, который и подавляет в последующем коронавирус.

Весь прошлый год учёные гадали, помогает ли вакцинация от гриппа снизить риск заболевания коронавирусом. Убедительных доказательств в пользу этой гипотезы получено не было, но людей всё равно активно призывали делать прививки от гриппа. Хотя бы для того, чтобы не заболеть одновременно и гриппом, и COVID-19, из-за чего шансы на благополучный исход снижаются.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Наука #Грипп / ОРВИ #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Здоровье

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