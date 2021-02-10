Для экс-главы Хабаровского края Ишаева запросили семь лет по делу о растрате

Гособвинение просит назначить наказание в виде семи лет колонии экс-губернатору Хабаровского края, бывшему вице-президенту «Роснефти» Виктору Ишаеву.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Валентину Норбах сообщает РБК. Ишаева обвиняют в растрате 7,5 млн рублей, принадлежавших нефтяной компании.

Обвинение считает, что вина 72-летнего политика, а также второго фигуранта дела, главы представительства «Роснефти» в Хабаровском крае 65-летнего Геннадия Кондратова в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК) полностью доказана. Кондратова попросили приговорить к четырем годам колонии.

Ишаева задержали и отправили под домашний арест в марте 2019 года. Тогда было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупных размерах»). По версии следствия, политик обеспечил заключение по завышенной стоимости договоров аренды помещения для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему фирмой.

В 2018 году Виктор Ишаев поддержал на выборах губернатора кандидату Сергея Фургала, который во втором туре победил действующего главу региона Вячеслава Шпорта.