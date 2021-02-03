Суд изучил видео из "дела Голунова", где фигуранты следят за журналистом

3 февраля состоялось очередное заседание по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Текстовую трансляцию из зала суда вела «Медиазона».

Напомним, журналист-расследователь был задержан в июне 2019 года, якобы за попытку сбыта наркотиков. За время до этого он готовил к публикации расследование о криминальном рынке ритуальных услуг в РФ. Благодаря общественному резонансу Голунов был освобожден.

Ряд высокопоставленных сотрудников в столичных учреждениях МВД были уволены, а против пяти силовиков, которые подвергли журналиста преследованиям, заведены уголовные дела.

На этот раз в суде были рассмотрены данные о передвижениях подсудимых, согласно анализу геолокаций на их девайсах. Установлено, что незадолго до задержания подозреваемые выслеживали журналиста, находились около его дома и в районе станции метро «Новогиреево», где проживает корреспондент.

Об этом свидетельствуют и 24-часовая подборка видеозаписей с камер наблюдения, также принятая судом к рассмотрению.

Также к делу были прикреплены переписки подсудимых в мессенджерах, где они обсуждают свои светские события и ситуацию вокруг их разоблачения.