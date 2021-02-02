В школах появятся педагоги-советники, которые будут говорить с детьми о митингах

Как пишет «Коммерсантъ», проект ведет Российское движение школьников (РДШ), которое курируется администрацией президента. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева в прошлом быда задействована в Общероссийском народном фронте и движении «Наши». Само РДШ учреждено указом Владимира Путина в 2015 году под эгидой Росмолодежи для «формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Как утверждает близкий к АП источник издания, тема протестов и участия в них молодежи поднимается «на самых верхах», власти намерены активизировать «все текущие проекты по этой теме».

В нынешнем году конкурс на новую должность пройдет в десяти пилотных регионах, а в следующем, предположительно, уже во всех. Участвовать в нем смогут педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса, первая программа обучения стартует в марте и будет проходить на базе МДЦ «Артек». Для советников предусмотрена ежемесячная федеральная надбавка в размере 15 тысяч рублей без учета региональных коэффициентов.

По словам Ирины Плещеевой, советники-воспитатели должны будут вовлекать подростков «в общественно значимые мероприятия через повестку разнообразных детских объединений»; особое внимание будет уделяться тем, кого задерживали на несогласованных акциях. Для этого, отмечает исполнительный директор РШД, специалистам необходимо «знать язык и мемы» подростков, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, и слушать соответствующую музыку, а также «вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх».

По мнению сопредседателя профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого, «ничего кроме смеха» нововведение не вызовет. «Ни один нормальный ребенок не будет искренне разговаривать с посторонней тетей», – убежден педагог. Так же скептически к инициативе относится психолог Людмила Петрановская, отмечающая, что «в любом случае среднестатистический школьник, который интересуется общественно-политическими вопросами, умнее гипотетических людей, придумавших это». «Дети в любом случае придумают, как их обстебать», – констатирует Петрановская.

Сообщается, что с 1 марта советники-воспитатели будут работать в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и в Севастополе.