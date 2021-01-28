"Россия 1" показала извинения школьника за пост во "ВКонтакте"

Федеральный телеканал «Россия 1» продемонстрировал в эфире общественно-политического шоу кадры, на которых 14-летний подросток из Ростовской области извиняется на камеру за публикацию в социальной сети «ВКонтакте». На это обращает внимание «Медиазона».

Школьник рассказал, что в своем посте он призвал к «насилию в отношении сотрудников правоохранительных структур» и «организации бунта против власти и террористических актов». По его словам, это он сделал ради денег, якобы обещанных ему в сервисе BossLike, который, судя по описанию, занимается накрутками лайков в соцсетях.

На камеру мальчик признается, что не осознавал, что нарушает своими действиями закон — это ему и его матери объяснили полицейские, пришедшие накануне.