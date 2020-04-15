"Не подумав, сделала": Чеченка публично извинилась за просьбу о помощи с едой

В эфире чеченского телеканала «Грозный» показали, как жительница села Гехи извиняется за просьбу к главе Республики Рамзану Кадырову. Она попросила его помочь с продуктами, но глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов раскритиковал женщину, что она не ведет огород.

Зара Тепсуркаева живет с мужем-инвалидом и девятью детьми. «Нет возможности закупать продукты на неделю. Рамзан Ахматович, что мне делать с семьей?» — говорит она в обращении к Кадырову. Об этом сообщает «Кавказский узел»

«Падишах [Рамзан Кадыров] всем помогает. Решив, что, может, и мне поможет, не подумав, сделала. Не надо было делать. Но огород… дожди ведь были», — говорит в своем телевизионном извинении женщина. В итоге, как заверили в эфире «Грозного», продукты семье все же передали.

Извинения были вызваны позицией Абдурешидова, который заявил, что глава Чечни «не обязан их кормить». В телевизионном сюжете он указывает на заросший огород и объясняет, что для пропитания нужно использовать 10 соток земли, которые есть у семьи: «Шесть человек вас в этом дворе, кто может работать. Вам ничего не полагается, потому что вы не цените того, что у вас есть», — пояснил он.