"Емельяненко скатился в полное унижение": отвернулся от брата, но не от Кадырова

Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, в котором просматривается политика, перенесен из-за коронавируса. А это значит, что унизительные тренировки российского бойца под руководством Рамзана Кадырова будут продолжаться.

Способ подготовки младшего Емельяненко в Грозном уже оброс мемами. Чего стоит только фраза Кадырова «Если проиграешь, я тебя в подвал закину» в ответ на призыв Емельяненко не переживать о результате.

Желая подчеркнуть высокий статус главы Чечни, Емельяненко скатился в полное унижение.

На видео они часто дерутся в шутку, но огребает при этом почему-то всегда многократный чемпион России по боевому самбо.

На одной из фотографий боец сам сравнивает себя со щенком. Александр как-то выложил фото маленькой собачки с подписью: «Емельяненко, как только отворачивается Кадыров».

Последний хит – слова Александра о том, что Рамзан Кадыров делает для него в жизни больше, чем родной брат Федор.

Звучит странно, если учесть, как внимательно относился Федор к брату до его тюремного срока за изнасилование. Настолько, что помог освободиться в первый раз.

– Если бы не Федор, Александр до сих пор сидел бы еще первый срок, так как сидел он плохо. Тогда Федор переругался со многими, но сделал так, чтобы брат вышел. Потом помог ему сразу же заняться спортом, – вспоминал еще один боец без правил, Сергей Харитонов.

Мы, конечно, слышали про золотые «Мерседесы» с номерами чеченского региона, но вряд ли они могут перевесить такую помощь.

Напомним, незадолго до объявления нового боя Емельяненко между дагестанским спортсменом Магомедом Исмаиловым и Рамзаном Кадыровым состоялась аккуратная, но непростая дискуссия в соцсетях. Тогда многие чеченцы и дагестанцы ругались в интернете, обсуждая фигуру имама Шамиля.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2020 под заголовком «Емельяненко отвернулся от брата».