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Кадыров обвинил "Новую газету" в травле Чечни и раскритиковал ФСБ за бездействие

Политика
20:41, 13 апреля 2020

Рамзан Кадыров // Фото: Global Look Press
Рамзан Кадыров // Фото: Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «Новую газету» финансирует «Газпром», при этом назвал её «иностранной агентурой» и «диверсионной антироссийской газетой», прикрывающейся свободой слова и ведущей «античеченскую травлю».

«До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием "Новой газета"?» — пишет он в своем Telegram-канале. 

Он также считает, что «могучая цитадель нашего суверенитета» в виде Федеральной службы безопасности (ФСБ) «фактически потворствует деятельности иностранной агентуры». По мнению Кадырова, газета преследует цель «лживыми мифами снова повесить на [чеченский] народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы».

В самом издании РБК пояснили, что подобное заявление главы Чеченской Республики они считают «странным»: «Нас ранее никогда не обвиняли в связях с "Газпромом" и тем более с ФСБ, что звучит абсолютно нелогично».

В «Газпроме» «Ведомостям» также заявили, что компания «не имеет к "Новой газете" никакого отношения». При этом позднее Кадыров пояснил, что перепутал газету с радиостанцией «Эхо Москвы»: «Разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики!» — пояснил он.

Издание также опубликовало полный текст обращения главы Республики, сопроводив его комментарием о произошедшем «темпераментном обсуждении» одного из последних материалов между пресс-секретарем Кадырова и главредом газеты Дмитрием Муратовым. В статье говорится, что на территории региона люди скрывают коронавирус из страха перед властями. Также журналисты предложили руководству региона сопроводить публикацию их комментариями по данному вопросу.

Отметим, что «Новая газета» регулярно освещает события, происходящие в Чечне.

Теги: #Чечня

Рубрика: Политика

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