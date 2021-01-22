В Питере уличные художники отреагировали на четырехчасовой допрос школьника

На Литейном проспекте в Санкт-Петербурге на трансформаторной будке между домами №37 и №39 появился рисунок арт-группы «Явь». Его фото они выложили на официальных аккаунтах творческого содружества.

На выкрашенном в желтый цвет здании нарисован символ батареи, сигнализирующий об окончании не заряда, но терпения.

Стрит-артисты называют работу триптихом о России и поясняют, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным стала только поводом, но не причиной.

«Наше терпение истощалось медленно, год за годом. Мизерные зарплаты учителей и врачей, маленькие пенсии, отвратительный уровень медицины, ужасное образование, невозможность нормального ведения бизнеса, неквалифицированные кадры на госдолжностях, коррупция, государственное преследование ярких, активных, умных пассионариев, вечные попытки власти все и вся запретить, ничтожное финансирование науки, уничтожение Роскосмоса и Пулковской обсерватории», — поясняют художники-активисты.

Также участники арт-группы «Явь» возмутились четырехчасовым допросом школьника, который снял фото Владимира Путина в школьном кабинете и повесил на его место портрет Алексея Навального.