В Москве суд признал законным обыск в квартире у гея, усыновившего двоих детей

Мосгорсуд 1 февраля отказался признать незаконным проведение следственных мероприятий в квартире гей-пары. Об этом сообщается на сайте московской ЛГБТ-инициативы «Стимул».

Один из мужчин был усыновителем двоих мальчиков, и обыск проводился по уголовному делу в отношении органов опеки. Разбирательство ведется по статье о ненадлежащем надзоре за проживанием несовершеннолетних детей.

Летом 2019 года в квартире Андрея Ваганова и Евгения Ерофеева, пока они были в отпуске с детьми, прошли обыски по инициативе Следственного комитета.

«Ваганову и Ерофееву, находившимся тогда в отпуске за границей, не предоставили возможности присутствовать при обыске или уведомить о нем адвоката, – пишут в активистском сообществе. – Также им не предъявили ни судебного решения на проведение обыска, ни копии протокола по его итогам.

Кроме того, следователи не смогли пояснить, как уголовное дело против органа опеки связано с обысками и порчей имущества в доме у частных лиц, не имеющих процессуального статуса. Позднее в рамках того же дела следователи допросили родителей обоих мужчин и также провели у них обыски».

Защитники однополой семьи считают, что следователь нарушил 8 статью Европейской конвенции по защите прав человека, а также статью 185 Уголовно-процессуального кодекса. При этом в числе доводов СК подробно излагается позиция, будто сам факт того, что ребенок находится под опекой геев и их родителей, — это уже обстоятельства, требующие разбирательства.

В сентябре 2020 года Басманный суд уже отказывался принимать эти жалобы к рассмотрению. Апелляция в Мосгорсуде также не имела успеха.

Напомним, что гей-пара в связи со всеми обстоятельствами решила не возвращаться из отпуска и запросила политическое убежище в США. В семье двое усыновленных детей. Один мальчик воспитывается двумя отцами с 2009 года, а другой — с 2011. Сейчас они учатся в американской школе.