Оперативники обыскали квартиру московской гей-пары, пока те были в отпуске

ЛГБТ-сообщество «Выход» рассказало, что полиция пришла с обысками в квартиру московской гей-пары с усыновленными детьми.

Как рассказали представители организации агентству «Интерфакс», обыски прошли в квартире проживающей в Москве гомосексуальной пары утром в пятницу, 19 июля.

При этом активисты подчеркивают, что самих жильцов во время обыска в их доме не было — они вместе с усыновленными детьми уехали на отдых, а о пришедших к ним полицейских узнали от соседей.

«Правоохранительные органы лишили их возможности присутствовать при обыске и защищать свои права через адвоката», — заявили в ЛГБТ-сообществе «Выход».

Напомним, СМИ начали писать об однополой паре, усыновившей детей в Москве, после того, как один из их сыновей попал в больницу с подозрением на аппендицит. Позднее СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников отдела соцзащиты, которые допустили усыновление детей двумя мужчинами.