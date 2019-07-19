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Оперативники обыскали квартиру московской гей-пары, пока те были в отпуске

Общество
15:45, 19 июля 2019

ЛГБТ-сообщество «Выход» рассказало, что полиция пришла с обысками в квартиру московской гей-пары с усыновленными детьми.

Как рассказали представители организации агентству «Интерфакс», обыски прошли в квартире проживающей в Москве гомосексуальной пары утром в пятницу, 19 июля.

При этом активисты подчеркивают, что самих жильцов во время обыска в их доме не было — они вместе с усыновленными детьми уехали на отдых, а о пришедших к ним полицейских узнали от соседей.

«Правоохранительные органы лишили их возможности присутствовать при обыске и защищать свои права через адвоката», — заявили в ЛГБТ-сообществе «Выход».

Напомним, СМИ начали писать об однополой паре, усыновившей детей в Москве, после того, как один из их сыновей попал в больницу с подозрением на аппендицит. Позднее СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников отдела соцзащиты, которые допустили усыновление детей двумя мужчинами.

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писатель, журналист

Современная российская история прекрасна наглядностью, словно Господь убедился, что иначе не поймут. Неприятно, когда лезут с ненавистью, но еще фальшивей, когда лезут с любовью

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политолог

Если бы, например, «народный мэр» Севастополя стал спарринг-партнером путинского преемника на президентских выборах-2024, это было бы по крайней мере не скучно

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публицист

«Единая Россия» похожа на позднюю КПСС, когда у них вообще не было никакой идеологии – это были просто чиновники, собранные воедино. Партию сдадут: отмыть ее бренд невозможно


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