Егор Бероев заявил, что геи не имеют права иметь детей

42-летний актер достаточно категорично высказался о представителях нетрадиционной ориентации. По его мнению, семья в классическом понимании этого слова сейчас находится под угрозой, и все иные ее формы, которые нам сейчас пытаются навязать, от лукавого.

– Я категоричен в этом вопросе, – сказал Егор в интервью писателю Елене Афанасьевой. – Я считаю, что выбора тут нет. Нет!

По словам Бероева, однополые семьи не являются нормой, и их существование в православном обществе недопустимо.

– Я, может быть, так воспитан, но я пытаюсь это представить, и у меня не укладывается это в голове! – резко высказался Егор. – У меня есть знакомые гомосексуалисты, как это у них называется. И женщины-лесбиянки. Да, я считаю, что если люди и живут так, то, наверное, было бы неплохо, чтобы мы об этом не знали... Это то, что нужно, наверное, оставить для себя. Это то, что должно быть внутри вашей жизни. Я с уважением буду относиться к приватности вашей жизни, но и вы, пожалуйста, относитесь с уважением к приватности и к устоям наших традиций, которые существуют в нашей православной стране.

– Но на рождение детей такие люди имеют право? – спросила Бероева интервюьер.

– Я не очень понимаю, как это возможно... Нет. Я считаю, что ребенок может родиться только у мужчины и женщины, – уверенно ответил Егор. – Так, как нам дано Богом. Я думаю, что все другое – это уже такие вещи, от лукавого. Это знаете как называется? Это называется вседозволенность – то, когда такие пары имеют детей. Мне кажется, что мы все-таки имеем право не на все.