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Норвежский политик выдвинул на Нобелевскую премию мира движение Black Lives Matter

Общество
11:23, 30 января 2021

Норвежский политик выдвинул на Нобелевскую премию мира движение Black Lives Matter
Global Look Press
Global Look Press

Норвежский парламентарий, член Социалистической левой партии Петтер Эйде выдвинул на Нобелевскую премию мира движение Black Lives Matter.

Он заявил, что выросшая из протестов США волна антирасистской повестки системно повлияла на восприятие темы в мире. «Они добились огромного успеха в повышении осведомленности всего мира о расовой несправедливости», — цитирует политика The Guardian.

61-летний парламентарий отметил, что большинство акций под эгидой движения были мирными, хотя известны и инциденты. При этом Эйде отмечает, что в большинстве случаев агрессивные выпады были связаны с реакцией контрпротестующих и действиями полиции.

Данные, собранные в рамках проекта Armed Conflict Location and Event Data в сентябре 2020 года, показали, что 93% демонстраций Black Lives Matter не повлекли за собой серьезных травм людей или повреждения имущества.

Ранее Петтер Эйде выдвигал на Нобелевскую премию мира китайских и российских правозащитников.

Теги: #Насилие в США

Рубрика: Общество

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