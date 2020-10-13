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70% россиян никогда не слышали про движение Black Lives Matter

Общество
15:16, 13 октября 2020

70% россиян никогда не слышали про движение Black Lives Matter
Global Look Press
Global Look Press

Агентство «Михайлов и партнеры. Аналитика» подготовило доклад с результатами опроса общественного мнения на предмет дискриминации в России и других странах мира. Результаты приводит ТАСС.

Так, оказалось, что треть россиян не считают вопросы угнетения социальных групп актуальными. Но более половины согласны перечислить те сообщества, которым все-таки нелегко жить среди большинства.

Отмечается, что среди респондентов до 25 лет гораздо больше в числе угнетенных упоминаются представители ЛГБТ-сообщества (39%) и люди, живущие с ВИЧ (19%). 49% из общего числа опрошенных уверены, что за «пропаганду нетрадиционных отношений» должна быть административная ответственность, а 24% говорят о необходимости соответствующей уголовной статьи. Среди людей до 25 лет 35% выступают против подобных мер.

Также выяснилось, что 70% россиян ни разу не слышали о движении Black Lives Matter, под эгидой которого проходят массовые протесты практически во всех штатах США. Занятно, что из тех, кто об этом движении слышал, 23% считают, что его суть заключается в доминировании чернокожих людей над белыми.

Только 3% считают преклонение колен перед афроамериканцами «правильным жестом», а 57% видят в этом «обратный расизм».

В скандале с авторкой романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг (она вновь заявила, что не считает трансгендерных женщин женщинами) россияне преимущественно поддержали писательницу (45%), а 25% заявили, что она не толерантна, но ее нельзя за это осуждать. 8% наоборот осудили Роулинг.

64% россиян не одобряют новые стандарты для категории «Лучший фильм» в номинации Оскара. 14% наоборот одобрили их, а 10% выразили безразличие.

Сталкиваясь с дискриминацией лично, лишь 11% обращаются в компетентные органы. 2% жалуются на дискриминационный контент в соцсетях. Всего из опрошенных 17% утверждают, что хотя бы однажды подвергались дискриминации по какому-либо признаку.

Рубрика: Общество

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Виктория Басаковская // Скриншот с видео

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