Россиян избавят от масок: Гращенков назвал детали и сроки победы над COVID-19 в России

Первые признаки приближающейся свободы после почти целого года ограничений и карантинных мер, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, начали появляться в России почти с первых дней года. Так, еще в середине января мэр Москвы Сергей Собянин распорядился вернуть учеников в школы, а также отменить действие ряда ограничительных мер, которые вызывали в обществе серьезную раздраженность.

Более того, количество новых случаев инфицирования в стране продолжает медленно, но уверенно падать, федеральный центр разворачивает программу вакцинации и оптимистичные прогнозы звучат все чаще. Более того, как отмечает известный российский политолог Илья Гращенков, появилась надежда на то, что коронавирус в России будет окончательно побежден еще в начале приближающейся весны. Свои аргументы специалист изложил в посте в своем авторском Telegram-канале.

«Судя по всему, начиная с марта, эпидемия COVID-19 в России будет побеждена, пусть не окончательно, то, как минимум, в ряде регионов страны. Прежде всего, начиная с первых дней апреля может быть свернута система дополнительных выплат медработникам в ряде медучреждений. Они снова вернутся к работе в обычных условиях, а лечение коронавирусной инфекции будет осуществляться по стандартной схеме.

Кроме того, о снятии всех ограничений уже начали говорить главы некоторых регионов. К примеру, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все ограничения могут быть отменены после того, как количество новых ежедневных случаев на протяжении недели опустится до отметки в 900 человек. На данный момент в Подмосковье ежедневно заражаются в среднем 939 человек. К названным Воробьевым значениям столичный регион сможет выйти, при текущей динамике, как раз в марте.

Наконец, главный санврач Анна Попова заявила о существовании надежды на то, что уже в текущем году россияне смогут отказаться от ношения масок. Вероятнее всего, произойдет это уже к концу весеннего периода. Правда, отдельные ковидные ограничения в определенных местах могут сохраниться. К примеру, в случае запрета организации массовых мероприятий и митингов в Москве. Хотя и в самой столице численность новых заболевших также снизилась примерно до 2,8 тысяч человек в сутки.

Примечательно, что Россия, которая выбрала скорее шведско-белорусский сценарий без локдауна, демонстрирует выход из пандемии быстрее стран Евросоюза, где при суровой изоляции, численность зараженных продолжает увеличиваться. Что же касается вакцинации, то ее будут продолжать проводить, усиливая темпы по мере разработки и внедрения альтернативных вакцин», – пишет эксперт