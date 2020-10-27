Попова заявила, что 40% россиян носили маски ещё в 2016 году

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что от ношения масок можно будет отказаться после того, как в России будет распространена вакцина от коронавируса.

«Мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — сказала она журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, Попова заявила, что ношение масок стало для россиян нормой ещё в 2017-2016 годах, когда, с её слов, в общественных местах их надевали 40% людей: «Мы носим маски и моем руки каждый год, начиная с 2017 года, в общем-то вовлекли в эту орбиту население Российской Федерации, когда приходил грипп, люди ходили в масках —

это было серьезное достижение страшной зимы 2016 года, когда мы поломали это и 40% населения в общественных местах, по оценкам экспертов, стали ходить в масках».

Также в Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что опубликованные ранее дополнительные ограничения по работе развлекательных учреждений и общепита в период 23:00 до 06:00 по всей России носят рекомендательный характер, а окончательное решение остается за региональными властями.

При этом ношение масок в общественных местах всё же становится обязательным. Общественным, как пояснили в ведомстве, считается место, где одновременно могут находиться более 50 человек. Хотя сюда, судя по постановлению, включены и другие зоны вроде лифтов.