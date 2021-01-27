Собянин отменил 30% удаленки и ограничения на ночную работу ресторанов

Столичный оперштаб сообщает об отмене части ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 27 января обязательство для работодателей по переводу 30% сотрудников на удаленный режим работы. Руководители предприятий сами будут решать, оставлять ли в действии эти правила.

Также снят запрет на работу с 23:00 до 6:00 для заведений общественного питания, дискотек и ночных клубов. Но при этом сохранится требование по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима.

Ранее в Москве уже открыли театры и музеи, а школьникам разблокировали социальные карты.

Сейчас в столице активно ведется прививочная кампания для граждан, не переболевших COVID-19. Показатели прироста по заболеваемости поступательно снижаются. За предыдущий день в Москве выявлено 2 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.