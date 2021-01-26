На лекции для учителей профессор РАНХиГС предложил опровергать факт Холокоста

Главный редактор «Эха Москвы в Петербурге» Валерий Нечай обратил внимание на лекцию о холокосте, прочитанную в Ленинградской области учителям, пишет Znak.com. Автором лекции выступил профессор СПбГУ и РАНХиГС Владимир Матвеев.

Примечательная лекция оказалась тем, что профессор «разоблачал миф» о Холокосте. Ученый настаивает, что был геноцид еврейского народа, но не Холокост. Жертвы среди евреев, по его словам, исчисляются сотнями тысяч, но заявления о 6 миллионах убитых — это якобы миф.

Также Матвеев уверял, что найденные в Аушвице запасы газа использовались не для убийств, а для дезинфекции. Печи для сжигания при этом, по словам профессора, не могли пропустить такое количество жертв, о котором говорят при упоминании Холокоста.

Всю перечисленную информацию, по предположению Матвеева, учителя должны донести на уроках в школах, поскольку дезинформация в образовании губительна.

В администрации Ленобласти пояснили, что не цензурируют выступления экспертов перед встречей с учительской общественностью. При этом отмечается, что лекция проходила в онлайн-формате и учителя не согласились с подобными интерпретациями истории.

Владимир Матвеев является доктором философии, доктором технических наук и кандидатом экономических наук. Также одна из его должностей — председатель редакционной коллегии журнала «Национальная безопасность и стратегическое планирование».

27 января ежегодно отмечается День памяти жертв Холокоста.