ЕСПЧ запретил использовать свободу слова для отрицания Холокоста

Европейский суд по правам человека вынес вердикт по делу о свободе слова, заявителем по которому стал бывший член земельного законодательного органа из Германии Удо Пастерс. Мужчина в своей публичной речи отрицал факты преследования и массового уничтожения этнической группы евреев в период действия в Германии нацистского режима, за что был осужден в 2012 году на восемь месяцев лишения свободы.

Страсбургский суд отказал Пастерсу в удовлетворении его жалобы, сообщает РАПСИ. Немец ссылался на статью 10 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей свободу выражения мнения, и требовал признать, что не мог быть подвергнут наказанию.

В ЕСПЧ постановили, что пункт о свободе слова предполагает расширенную, но не безграничную защиту содержания выступления. Страсбургский суд постановил, что обвиняемый в своей речи намеренно использовал дезинформирующий контент, чтобы опорочить еврейский народ, а степень морального вреда, нанесенного этими высказываниями этнической группе, вполне оправдывает вмешательство властей.

Ранее сегодня стало известно, что ЕСПЧ рассмотрит жалобу россиянки на сексуальное преследование в интернете.