Без права на пощаду. Неизвестная история немецких гетто на территории РФ

Фото: Global Look Press

Путин – в Кремле, вирус и радиация – в Москве: итоги недели одним предложением
Сергей Маковецкий // Global Look Press

"Мы уже потеряли 50 млн рублей": Сергей Маковецкий просит Путина помочь актерам
Global Look Press

"Пугает не карантин, а кризис": пассажиры столичного метро не верят в его закрытие
Фото: Global Look Press

Обнулил так обнулил. Что твитили на этой неделе.
Фото: Depositphotos

Первый раз в средний класс: социолог и депутат – о скандальных словах Путина
Дмитрий Дибров / Программа «Кто хочет стать миллионером?» / Пресс-служба Первого канала

Дибров изменил правила "Миллионера" и лишил Гришаеву подсказки зала
Эдуард Лимонов // Global Look Press

Дмитрий Быков об Эдуарде Лимонове: Проводим его без соплей
Global Look Press

Планы на онлайн-выходные: виртуальные экскурсии по музеям, концерт Би-2 и лекции
Фото: Global Look Press

"Черное небо" над Россией: "Газпром" дает регионам угля, а те не рады
Александр Шестун / фото: Агентство городских новостей "Москва"

Следователи сломали калитку дома Шестуна после незаконного обыска
Юрий Бутусов // Фото: Global Look Press

Прогресс VS нафталин: В Театре Ленсовета конфликт из-за экс-худрука Бутусова
Фото: Global Look Press, Depositphotos

Спрос на гречку вырос на 2049 процентов после просьбы Путина не закупаться впрок
В центре внимания
Фото в статье: скриншот с YouTube
Терешкова №2: пианист Мацуев снялся в агитролике за обнуление сроков Путина
Карантин в домах и в умах, или Кинофантазия на тему эпидемии в России
Операция "Чистые руки": врачи назвали мыло, которое точно убивает коронавирус

Новости дня

23 марта, понедельник

[08:00]Жителям центральной России обещают потепление на 15 градусов за пять дней
[07:19]В Подмосковье приземлился самолет из КНР с 25,5 млн медицинских масок

22 марта, воскресенье

[16:47]Россия прекратит всё авиасообщение, кроме рейсов в столицы других стран из Москвы
[15:56]В России число зараженных коронавирусом за день увеличилось почти на 20%
[14:41]Оперштаб: "Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет"
[14:01]В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса после окончания изоляции
[13:28]РИА Новости: в России могут принять "жесткие" карантинные меры
[13:07]Лукашенко отказался эвакуировать уехавших за границу, несмотря на предупреждения
[12:12]100 ведущих эпидемиологов и вирусологов Минобороны РФ отправят в Италию
[11:32]Роспотребнадзор заявил о проведении в России лишь 163 тысяч тестов на COVID-19
[11:01]Патриарх Кирилл настаивает на "усиленной" спецмолитве против коронавируса
[10:07]Навальный VS робот Федор, столичное метро VS Собянин. Главное без вируса. Кратко

21 марта, суббота

[20:00]Стрельбу по машине с человеком под Петербургом квалифицировали как хулиганство
[18:24]В мэрии Москвы придумали плакаты для мотивации строителей инфекционного центра
[16:26]Причиной пожара на складе алюминиевого завода в Подмосковье мог стать поджог
[15:58]Белгородская митрополия хочет защитить Россию от коронавируса колокольным звоном
[15:48]В рунете появилась коллекция историй людей, заразившихся коронавирусом
[14:47]Власти обнулили ставку таможенной пошлины на ввозимые лекарства
[14:12]В Приморье к ответственности за слухи о COVID-19 привлечен 28-летний мужчина
[14:02]Волонтеров привлекают в больницу Коммунарки для работы психологами и санитарами
[13:44]ЦОДД заявил о скором запуске 400 "умных" перекрестков вдобавок к ста действующим
[13:29]Россияне чаще стали брать кредиты для совершения отложенных покупок
[12:51]Убивший жену и ее родителей на севере Москвы мужчина мог страдать от депрессии
[12:37]В окно квартиры на московском Арбате влетела стрела
[12:00]На Юго-Западе Камчатки два сноубайкера пропали под лавиной
[11:45]Ставропольский инфекционист с подозрением на COVID скрыла факт поездки в Испанию
[11:22]Нечаянно сжегший полтора гектара тайги житель Хакасии получил условный срок
[11:12]Москвичка осуждена на 3 месяца за прописку 150 человек в своей квартире
[10:35]Робота "Федора" предлагают отправить на окололунную базу
[10:00]Набиуллина с брошью-неваляшкой как символом ключевой ставки. Главное к утру 21 марта
[09:39]WhatsApp запустил канал с актуальной статистикой по COVID-19

20 марта, пятница

[21:27]Люди с инвалидностью сравнили карантин по COVID-19 со своей обычной жизнью
[19:40]Первый канал покажет документальную комедию об актерах с синдромом Дауна
[18:00]Валерия Соловья могут оштрафовать на 100 тыс. за фразу о 1600 умерших от COVID-19
[16:37]Систему "Платон" могут временно отменить в рамках антикризисных мер
[16:27]Ученые выяснили, как клетки участвуют в заживлении ран
[16:23]Обвиняемый в убийстве жены в суде Первоуральска арестован на два месяца
[15:55]ФАС упрекнул "Аэрофлот" в попытке заработать на гражданах в условиях ЧС
[15:43]Временную копию памятника Жукову в Москве приняли за новый монумент
[15:08]Экс-директора школы в Чувашии осудили за сбор "дани" с учителей

Скриншот,кулинарное шоу "Пять ужинов"
Рецепт: Томатный рататуй с розмарином
Четыре рецепта с гречкой в условиях карантина по коронавирусу
Что делать, если замок входной двери заклинило
Скриншот с Youtube-канала "про100 кухня"
Постные рецепты от Александра Бельковича
Global Look Press
Тысячи россиян застряли в Европе из-за отмены полетов с 16 марта. Что им делать?
Кадр из сериала "Эпидемия" // Фото: скриншот с YouTube
Что смотреть дома, если страшно идти на улицу: 5 фильмов об эпидемиях и зомби
Фото: Global Look Press
Варламов в Ярославле и коронавирус в Калуге: что обсуждали в Сети на этой неделе
Global Look Press
Пять правил самоизоляции: как жить в одной квартире с носителем коронавируса
Как побороть детские страхи: подборка терапевтических рассказов
Пока все дома: шесть лучших книг про хобби для тех, кто на карантине

Без права на пощаду. Неизвестная история немецких гетто на территории РФ

Общество
08:11, 23 марта 2020

Когда говорят о жертвах Холокоста, в первую очередь вспоминают узников самых страшных лагерей смерти Европы: Освенцима (Аушвица), Треблинки, Майданека, или – на территории бывшего СССР – жертв Бабьего Яра, Змиевской балки... Между тем мало кто сегодня знает, что в 23 оккупированных регионах Российской Федерации немцы создали 44 гетто и казнили около 200 тысяч евреев.

Рассказывает Илья Альтман, профессор Историко-архивного института РГГУ, сопредседатель Центра «Холокост». Ученый исследует эту тему уже около 30 лет.

Илья Альтман // Фото: Андрей Струнин

Два типа гетто

– Принципы, на которых немцы организовывали гетто на территории СССР, были разными. В западных областях ими управляла гражданская администрация. Там проживало больше евреев. И среди них было немало тех, кто обладал полезными для хозяйственных нужд специальностями. Например, в Западной Белоруссии евреи составляли 80% среди портных, сапожников, часовщиков и пр. Их не сразу отправляли на смерть, сначала они должны были послужить рейху – на принудительных тяжелых работах и почти без еды…

А на подавляющей части оккупированной территории РСФСР гетто подчинялись военной администрации. Все, что касалось еврейского вопроса, находилось в ведении СС. Для них евреи были политическими врагами рейха, и создание гетто носило абсолютно прикладной характер: евреев надо было выявить, собрать в одном месте и уничтожить. И если делали это не сразу, то лишь по одной причине – для казни должна была прибыть специальная карательная команда.

К слову, благодаря такой методичности, в селе Ильино (ныне Тверская обл.) обреченные на смерть 200 евреев спаслись. Их зимой в январе 1942г. вывели на лед озера, а расстрельная команда вовремя не прибыла. Люди простояли целую ночь на льду в ожидании казни. Но тут подоспели части Красной Армии, и их удалось спасти.

Фото: Андрей Струнин

72 Азимова

– Известный писатель Айзек Азимов родился в деревне Петровичи Смоленской области (ныне входит в Руссковское сельское поселение). Ему повезло, что родился он в 1920-м, а не в сороковых. И что родители вывезли его, трехлетнего, в США. Иначе, возможно, у мира не было бы выдающегося писателя-фантаста. Среди погибших узников гетто в Петровичах – 72 человека с фамилией Азимов...

На территории Смоленской области было едва ли не наибольшее количество гетто в РСФСР. А гетто в самом Смоленске, где содержались 3000 евреев, – беспрецедентный случай – просуществовало 11 месяцев.

Смоленск был занят немцами 15 июля 1941-го. Город, как известно, железнодорожный узел. Кто будет обслуживать стратегически важныйобъект? Доверить такое деликатное дело военнопленным немцы не решились. На работы стали посылать евреев.

Людей гоняли через весь город, потому что гетто организовали на окраине, в районе Садки, неподалеку от Днепра. Это тоже было необычно. Как правило,  под гетто отводилась территория, где евреи проживали компактно. Смоленских узников почти не кормили (впрочем, так немцы поступали везде), лишили чуть ли не всей одежды и обуви. Единственная возможность у них была получить хоть какую-то еду, это когда их вели на работу и жители города могли им хоть что-то передать. Это была колонна истощенных людей, которые походили на тени, в жалких обрывках одежды, которых гнали, как скот...

В середине июля 1942-го всех расстреляли. Уцелел лишь 14-ти летний Володя Хизвер,он был небольшого роста, и ему посчастливилось выбраться из расстрельной ямы.

Гетто в Смоленске

Убежал, но не выжил

– Некоторым и впрямь удавалось спастись. Бежали по дороге на казнь. В Смоленске иногда уничтожали людей и в душегубках, но в основном расстреливали… Если на казнь везли в грузовиках, бывало, удавалось выпрыгнуть. Или в момент расстрела упасть в яму раньше выстрела… Были случаи, когда люди ранеными выползали из ямы и их не заметили добивавшие евреев каратели…

Но дальше-то было самое трудное. Ведь казнили людей без одежды. Да и документов у них не было. Все это надо было где-то добыть. В большинстве случаев беглецам помогали местные жители. Но не всегда.

Калужское гетто – первое в Европе, чьи узники остались живы благодаря наступлению Красной Армии. Освобождено оно было под новый, 1942 год, 30 декабря. Из 156 узников погибли только 7 человек.

Но вот какова судьба некоторых из них. Сохранилось свидетельство бывшего дирижера городского театра (он давал показания комиссии, которая расследовала преступления нацистов) о том, как погибли три его сестры, женщины за 70 лет. Когда загорелось гетто, они смогли убежать. Пришли к своему дому. А жили в коммунальной квартире. Все соседи собрались на кухне, и дирижер встал перед ними на колени: «Разрешите сестрам переночевать, на улице мороз минус 30, они замерзнут». Люди молчали. Немцы ведь отдали приказ: будет расстрелян каждый, кто посмеет укрыть евреев… И тут, вспоминал дирижер, выходит соседка, некая Клава и говорит: «Вы 25 лет на перине спали, одну ночь переночуют на морозе».

В это время во дворе раздались выстрелы. Немецкий патруль увидел в комендантский час на улице женщин, и расстрелял их...

Деньгами евреев платили пенсии

– Знаете, почему так говорила Клава? Потому что помимо задачи уничтожить евреев, немцы решали еще одну, пропагандистскую. Они ведь объявляли себя освободителями. Советским людям говорили: вы были порабощены евреями и коммунистами, а мы идем вас освобождать. То есть якобы воюют они против евреев и коммунистов, остальным нечего опасаться.

Оккупируя территорию, они первым делом выявляли тех, кто пострадал от советской власти и опирались на них. Этих людей нужно было чем-то поощрить. И вот, уничтожая евреев, в лучшие из освободившихся квартир заселялись сами немцы, а в те, что попроще – их добровольные помощники.

Кроме того, еще до «переселения» евреи должны были внести за себя контрибуцию в советских рублях. Зачем? Нацисты, поддерживая имидж «освободителей», поначалу соблюдали некоторые обязательства перед населением, которое считали рабами и низшей расой: платили пенсии, давали продукты… Но советские банки, эвакуируясь, вывозили наличность. А деньги были нужны, пока не стала ходить оккупационная рейхсмарка.

В общем, за счет имущества евреев разыгрывалась многоходовая комбинация, которая создавала некую иллюзию, что немцы заботятся об остальном населении. Кстати, по многочисленным воспоминаниям, все это имело как раз противоположный эффект. Люди понимали: сегодня евреи, завтра – мы.

Звезды на спине и груди

– В Калужском гетто немцы заставляли евреев нашивать на одежду желтую пятиконечную звезду. Такие же звезды, только белые, они использовали еще лишь в Феодосии. В этом проявлялся некий символизм: что главные враги рейха – коммунисты и евреи. Классический же вариант – белая повязка с голубой шестиконечной звездой (как в Варшавском гетто), или просто звезда Давида. Где-то использовали надпись на французском или немецком языке («еврей», «юде» и т.д.).

Как «помечать» евреев, полностью зависело от фантазии местного коменданта. Я насчитал 62 вида опознавательных знаков, которые немцы использовали на оккупированной территории СССР. Звезды были разного диаметра. Могла быть повязка на лбу  «я жид»… В Витебске, скажем, евреям предписывалось носить желтые звезды на плечах (местные старики называли это «орден Ленина» и «орден Сталина»)…

От фантазии коменданта во многом зависело и то, как и где организовано гетто. Так, в Орле был использован тип открытого гетто, то есть никого никуда не переселяли. Но планомерно, квартал за кварталом, уничтожали всех евреев. И растянулось это на несколько недель…

Территория гетто в Калуге

Один день Ивана Денисовича

– В городе Велиж (Смоленская обл.) немцы впервые использовали огонь для уничтожения людей. Погибло 1583 человека. Были и русские – те, кто был женат на еврейках, не оставляли своих семей. Гетто просуществовало с июля 1941-го по январь 1942-го.

Как рассказывала Войтовецкая, одна уцелевших узниц (показания на процессе над полицаями-карателями в 1960-м): «С приходом немцев нас стали выселять из своих домов и отправлять в гетто. Оно располагалось на улице Жгутовской. Там было несколько домов и свинарник (раньше там содержали 500 свиней, туда же отправили «жить» более полутысячи евреев – ред.). С собой нам ничего не разрешили взять, и когда мы шли, нас били за то, что мы тихо шли. Продуктов в гетто нам не давали».

28 января 1942-го Красная Армия была уже недалеко от города, в 4 часа дня в гетто пришли немцы и русская полиция. Заколотили двери свинарника и подожгли. В этот день начальником полиции немцы назначили местного жителя Ивана Денисовича Кириенкова. И именно он руководил поджогом. Люди пытались спастись, выскакивали из горящего свинарника, а там их доставали автоматные очереди полицейских… 

Самое страшное, что люди погибали, когда Красная армия освободила одну часть Велижа. Но гетто находилось на другом его конце...

В 1960-м Кириенкова все-таки нашли и судили. На процессе он признал: «У нас у всех руки по плечи в крови». Уцелело в той бойне лишь 17 человек...

Пред. След.

Цифры

На оккупированной территории СССР немцы создали порядка800 гетто: на Украине – 442, в Белоруссии – 256, в РСФСР – 44, в Молдавии – 20, в Литве – 20, в Латвии – 18…

Вы это знали?

г. Пушкин (бывшее Царское село) – самое северное место уничтожения на карте Холокоста на оккупированной территории СССР. В октябре 1941 г. там было казнено несколько сотен евреев. Места расстрелов: Лицейский сад, Александровский парк, Розовое поле, Каприз, Баболовский парк…

В Торопце (Тверская обл.) в октябре-ноябре 1941-го было казнено 75 узников. Детей не расстреливали – «вскрывали сосуды» и бросали в отдельную могилу…

В Любавичах (Смоленская обл.) евреев перед казнью загнали в подвалы церкви напротив синагоги и живыми закопали в землю. Порядка 500 человек…

В Гос. архиве Калужской обл. сохранились сочинения школьников, освобожденных из гетто, в которых они описывают все, что пережили. Аналогичные сочинения писали школьники не только России, но и Украины. Читать их так же страшно, как блокадный дневник Савичевой Тани или дневник Анны Франк про жизнь евреев в период оккупации Нидерландов…

Пред. След.

«Жидам – в половинном размере» 

– В нашем архиве есть продуктовая карточка, которую передал Юрий Герман, один из бывших узников Калужского гетто, – рассказывает Илья Альтман. – Во время войны он был совсем еще ребенком. Жителям Калуги на каждый день были положены немного хлеба и соль. Иногда выдавались еще огурцы. Так вот, на талоне, который принес Юрий, чернилами размашисто написано: «жидам в половинном размере». Он спросил: «Как вы думаете, почему ни один талон не оторван?» Я, честно говоря, не нашелся, что ответить. И тогда Юрий объяснил: «Потому что нам ничего не давали»...

Продуктовая карточка

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Общество

Без права на пощаду. Неизвестная история немецких гетто на территории РФ

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Жителям центральной России обещают потепление на 15 градусов за пять дней

Читать далее >

Нет изображения

Общество

В Подмосковье приземлился самолет из КНР с 25,5 млн медицинских масок

Читать далее >

Политика
Золотой трон "казанского хана"
Пригожин требует от генпрокурора США дать "Конкорду" возможность доказать невиновность в суде
Время собирать камни: как депутат стать ювелиром захотел
Ахмад Мисмари подробно рассказал о ходе операции в Триполи
Общество
Вскрытие замков мастером: плюсы и минусы обращения в платный сервис
"Ценники начнут ползти вверх". К чему готовиться? Советы экономистов
Репрессии противников репрессий: как на Лубянке расправлялись с пикетчиками
Что делать, если у ребенка проблемы с математикой
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Вот вы какие сочинения в школе писали? По Пушкину, поди, или вообще по «Молодой гвардии». Последним сочувствуем, но у нас есть для вас утешение. Тут девятиклассников Кемеровской области зарядили писать сочинение о поправках в Конституцию

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Вот умеют все-таки работать те, кому полагается искать в полицейских рядах оборотней-преступников! Конечно, делать селфи на фоне трупов – поступок, который назвать уместным вряд ли можно. Но в двойном увольнении — больше ханжества, чем борьбы с негодяями

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Наши госкомпании – как проходимцы с площади трех вокзалов, напялившие на себя шапки Dolce&Gabbana. В карманах пусто, в желудках голодно, от немытых тел пованивает, но зато голова в полном порядке

Культура и ТВ
Ответ ужасам Бунина
Странная смерть сооснователя "Гражданской обороны" Рябинова шокировала его друзей
Как развить воображение у детей?
"Катю парализовало": первые фото умирающей жены Гогена Солнцева
Шоу-бизнес
Тимур Родригез бегал по лесу в чем мать родила
Лука Сафронов хочет располнеть до 250 кг
Маска! Я тебя… не знаю: Как проходят съемки нового шоу на НТВ
Анна Седокова назвала "бредом" обвинения Гордон в измене с Жориным

Здоровье
Жертвам переломов шейки бедра нужен витамин D
Для защиты от болей в спине работникам нужна свобода действий
Из-за самых сильных обезболивающих после удаления зуба еще больнее
Ким Кардашьян обнаружила древнее пророчество о коронавирусе
Туризм
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Прощай, Италия! Паника из-за коронавируса может привести к закрытию границы
Турция стоит, Крым растет: эксперт – о спросе на путевки на весну-лето 2020 года
Кто виноват в мучениях животных на борту самолетов?
Авто
ХАМы и ВОРы за рулем составят компанию чиновникам и звездам
"Коммерческий подход": депутат об идее повысить дорожные штрафы
Какие машины по карману россиянам: результаты опроса
Как сдавать экзамены на права по-новому?
Недвижимость
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Когда будет 100 метров на семью?
В новый год – с новой квартирой? Тренды рынка недвижимости – 2020
Фото в статье: Дмитрий Соколов, Ольга Кузнецова
"Тележку охраняй, чтобы гречку не спёрли!": как россияне штурмуют магазины
Фото: страница Романа Путина в Facebook
Племянник Владимира Путина может создать "партию нищих"
Фото: скриншот с YouTube
Комик Долгополов вернулся в Москву и добровольно ушел на карантин
Фото: Global Look Press
Врага нужно знать в лицо. Хорошо ли вы изучили коронавирус? Тест
Фото: Global Look Press
Михаил Леонтьев заявил, что обвал рубля россиянам "просто показался"
Фото: instagram
Регина Тодоренко:
Вся моя жизнь – безбашенные путешествия
Фото: РИА "Новости"
Племянница Юрия Гагарина о его вдове:
Сколько слез в подушку было пролито! 
Фото в материале: личный архив Яны Недзвецкой
Яна Недзвецкая:
артхаус или звягинщина — для меня оба слова ругательные
Лев Пономарев // фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»
Избитый Лев Пономарев:
С мирными людьми полиция обращается, как с террористами
Фото: Global Look Press
Любовь Толкалина:
Не нужно бояться того, о чем говорят по телевизору
Global Look Press
Глызин о шоу "Маска": Догадываюсь, кто скрывается под маской Панды, Тучи и Оленя
Фото в статье: автора
"Все тело болит": шокирующие фото Гогена после кровавой драки с женой
Фото: Global Look Press
Ольга Бузова раскрутила любовника на подарок за 4 миллиона
Степан Джигарханян / фото в статье: Instagram
Месяц без Ольги Казаченко: сына Джигарханяна не пускают домой
Фото: Depositphotos
Лишившийся работы муж Елены Ваенги боится, что не сможет платить за квартиру
Фото в материале: соцсети
SMM-мяунджер. Под Тверью кота трудоустроили в библиотеку
Владимир Шахрин в программе «Вечерний Ургант» / Первый канал / Youtube
Лидер группы "Чайф" Шахрин пошутил про дефицит гречки и туалетной бумаги
скриншот Youtube
Что нового в Сети: русские пранкеры "развели" принца, а Леонидов "обнулился"
Фото: Global Look Press
Тату назло Геннадию Онищенко?!
Фото: Global Look Press
Вирус рукопожатий: звезды приветствуют друг друга локтями и затариваются едой
Свежий номер
^