Без права на пощаду. Неизвестная история немецких гетто на территории РФ

Когда говорят о жертвах Холокоста, в первую очередь вспоминают узников самых страшных лагерей смерти Европы: Освенцима (Аушвица), Треблинки, Майданека, или – на территории бывшего СССР – жертв Бабьего Яра, Змиевской балки... Между тем мало кто сегодня знает, что в 23 оккупированных регионах Российской Федерации немцы создали 44 гетто и казнили около 200 тысяч евреев.

Рассказывает Илья Альтман, профессор Историко-архивного института РГГУ, сопредседатель Центра «Холокост». Ученый исследует эту тему уже около 30 лет.

Илья Альтман // Фото: Андрей Струнин

Два типа гетто

– Принципы, на которых немцы организовывали гетто на территории СССР, были разными. В западных областях ими управляла гражданская администрация. Там проживало больше евреев. И среди них было немало тех, кто обладал полезными для хозяйственных нужд специальностями. Например, в Западной Белоруссии евреи составляли 80% среди портных, сапожников, часовщиков и пр. Их не сразу отправляли на смерть, сначала они должны были послужить рейху – на принудительных тяжелых работах и почти без еды…

А на подавляющей части оккупированной территории РСФСР гетто подчинялись военной администрации. Все, что касалось еврейского вопроса, находилось в ведении СС. Для них евреи были политическими врагами рейха, и создание гетто носило абсолютно прикладной характер: евреев надо было выявить, собрать в одном месте и уничтожить. И если делали это не сразу, то лишь по одной причине – для казни должна была прибыть специальная карательная команда.

К слову, благодаря такой методичности, в селе Ильино (ныне Тверская обл.) обреченные на смерть 200 евреев спаслись. Их зимой в январе 1942г. вывели на лед озера, а расстрельная команда вовремя не прибыла. Люди простояли целую ночь на льду в ожидании казни. Но тут подоспели части Красной Армии, и их удалось спасти.

Фото: Андрей Струнин

72 Азимова

– Известный писатель Айзек Азимов родился в деревне Петровичи Смоленской области (ныне входит в Руссковское сельское поселение). Ему повезло, что родился он в 1920-м, а не в сороковых. И что родители вывезли его, трехлетнего, в США. Иначе, возможно, у мира не было бы выдающегося писателя-фантаста. Среди погибших узников гетто в Петровичах – 72 человека с фамилией Азимов...

На территории Смоленской области было едва ли не наибольшее количество гетто в РСФСР. А гетто в самом Смоленске, где содержались 3000 евреев, – беспрецедентный случай – просуществовало 11 месяцев.

Смоленск был занят немцами 15 июля 1941-го. Город, как известно, железнодорожный узел. Кто будет обслуживать стратегически важныйобъект? Доверить такое деликатное дело военнопленным немцы не решились. На работы стали посылать евреев.

Людей гоняли через весь город, потому что гетто организовали на окраине, в районе Садки, неподалеку от Днепра. Это тоже было необычно. Как правило, под гетто отводилась территория, где евреи проживали компактно. Смоленских узников почти не кормили (впрочем, так немцы поступали везде), лишили чуть ли не всей одежды и обуви. Единственная возможность у них была получить хоть какую-то еду, это когда их вели на работу и жители города могли им хоть что-то передать. Это была колонна истощенных людей, которые походили на тени, в жалких обрывках одежды, которых гнали, как скот...

В середине июля 1942-го всех расстреляли. Уцелел лишь 14-ти летний Володя Хизвер,он был небольшого роста, и ему посчастливилось выбраться из расстрельной ямы.

Гетто в Смоленске

Убежал, но не выжил

– Некоторым и впрямь удавалось спастись. Бежали по дороге на казнь. В Смоленске иногда уничтожали людей и в душегубках, но в основном расстреливали… Если на казнь везли в грузовиках, бывало, удавалось выпрыгнуть. Или в момент расстрела упасть в яму раньше выстрела… Были случаи, когда люди ранеными выползали из ямы и их не заметили добивавшие евреев каратели…

Но дальше-то было самое трудное. Ведь казнили людей без одежды. Да и документов у них не было. Все это надо было где-то добыть. В большинстве случаев беглецам помогали местные жители. Но не всегда.

Калужское гетто – первое в Европе, чьи узники остались живы благодаря наступлению Красной Армии. Освобождено оно было под новый, 1942 год, 30 декабря. Из 156 узников погибли только 7 человек.

Но вот какова судьба некоторых из них. Сохранилось свидетельство бывшего дирижера городского театра (он давал показания комиссии, которая расследовала преступления нацистов) о том, как погибли три его сестры, женщины за 70 лет. Когда загорелось гетто, они смогли убежать. Пришли к своему дому. А жили в коммунальной квартире. Все соседи собрались на кухне, и дирижер встал перед ними на колени: «Разрешите сестрам переночевать, на улице мороз минус 30, они замерзнут». Люди молчали. Немцы ведь отдали приказ: будет расстрелян каждый, кто посмеет укрыть евреев… И тут, вспоминал дирижер, выходит соседка, некая Клава и говорит: «Вы 25 лет на перине спали, одну ночь переночуют на морозе».

В это время во дворе раздались выстрелы. Немецкий патруль увидел в комендантский час на улице женщин, и расстрелял их...

Деньгами евреев платили пенсии

– Знаете, почему так говорила Клава? Потому что помимо задачи уничтожить евреев, немцы решали еще одну, пропагандистскую. Они ведь объявляли себя освободителями. Советским людям говорили: вы были порабощены евреями и коммунистами, а мы идем вас освобождать. То есть якобы воюют они против евреев и коммунистов, остальным нечего опасаться.

Оккупируя территорию, они первым делом выявляли тех, кто пострадал от советской власти и опирались на них. Этих людей нужно было чем-то поощрить. И вот, уничтожая евреев, в лучшие из освободившихся квартир заселялись сами немцы, а в те, что попроще – их добровольные помощники.

Кроме того, еще до «переселения» евреи должны были внести за себя контрибуцию в советских рублях. Зачем? Нацисты, поддерживая имидж «освободителей», поначалу соблюдали некоторые обязательства перед населением, которое считали рабами и низшей расой: платили пенсии, давали продукты… Но советские банки, эвакуируясь, вывозили наличность. А деньги были нужны, пока не стала ходить оккупационная рейхсмарка.

В общем, за счет имущества евреев разыгрывалась многоходовая комбинация, которая создавала некую иллюзию, что немцы заботятся об остальном населении. Кстати, по многочисленным воспоминаниям, все это имело как раз противоположный эффект. Люди понимали: сегодня евреи, завтра – мы.

Звезды на спине и груди

– В Калужском гетто немцы заставляли евреев нашивать на одежду желтую пятиконечную звезду. Такие же звезды, только белые, они использовали еще лишь в Феодосии. В этом проявлялся некий символизм: что главные враги рейха – коммунисты и евреи. Классический же вариант – белая повязка с голубой шестиконечной звездой (как в Варшавском гетто), или просто звезда Давида. Где-то использовали надпись на французском или немецком языке («еврей», «юде» и т.д.).

Как «помечать» евреев, полностью зависело от фантазии местного коменданта. Я насчитал 62 вида опознавательных знаков, которые немцы использовали на оккупированной территории СССР. Звезды были разного диаметра. Могла быть повязка на лбу «я жид»… В Витебске, скажем, евреям предписывалось носить желтые звезды на плечах (местные старики называли это «орден Ленина» и «орден Сталина»)…

От фантазии коменданта во многом зависело и то, как и где организовано гетто. Так, в Орле был использован тип открытого гетто, то есть никого никуда не переселяли. Но планомерно, квартал за кварталом, уничтожали всех евреев. И растянулось это на несколько недель…

Территория гетто в Калуге

Один день Ивана Денисовича

– В городе Велиж (Смоленская обл.) немцы впервые использовали огонь для уничтожения людей. Погибло 1583 человека. Были и русские – те, кто был женат на еврейках, не оставляли своих семей. Гетто просуществовало с июля 1941-го по январь 1942-го.

Как рассказывала Войтовецкая, одна уцелевших узниц (показания на процессе над полицаями-карателями в 1960-м): «С приходом немцев нас стали выселять из своих домов и отправлять в гетто. Оно располагалось на улице Жгутовской. Там было несколько домов и свинарник (раньше там содержали 500 свиней, туда же отправили «жить» более полутысячи евреев – ред.). С собой нам ничего не разрешили взять, и когда мы шли, нас били за то, что мы тихо шли. Продуктов в гетто нам не давали».

28 января 1942-го Красная Армия была уже недалеко от города, в 4 часа дня в гетто пришли немцы и русская полиция. Заколотили двери свинарника и подожгли. В этот день начальником полиции немцы назначили местного жителя Ивана Денисовича Кириенкова. И именно он руководил поджогом. Люди пытались спастись, выскакивали из горящего свинарника, а там их доставали автоматные очереди полицейских…

Самое страшное, что люди погибали, когда Красная армия освободила одну часть Велижа. Но гетто находилось на другом его конце...

В 1960-м Кириенкова все-таки нашли и судили. На процессе он признал: «У нас у всех руки по плечи в крови». Уцелело в той бойне лишь 17 человек...

Цифры

На оккупированной территории СССР немцы создали порядка800 гетто: на Украине – 442, в Белоруссии – 256, в РСФСР – 44, в Молдавии – 20, в Литве – 20, в Латвии – 18…

Вы это знали?

г. Пушкин (бывшее Царское село) – самое северное место уничтожения на карте Холокоста на оккупированной территории СССР. В октябре 1941 г. там было казнено несколько сотен евреев. Места расстрелов: Лицейский сад, Александровский парк, Розовое поле, Каприз, Баболовский парк…

В Торопце (Тверская обл.) в октябре-ноябре 1941-го было казнено 75 узников. Детей не расстреливали – «вскрывали сосуды» и бросали в отдельную могилу…

В Любавичах (Смоленская обл.) евреев перед казнью загнали в подвалы церкви напротив синагоги и живыми закопали в землю. Порядка 500 человек…

В Гос. архиве Калужской обл. сохранились сочинения школьников, освобожденных из гетто, в которых они описывают все, что пережили. Аналогичные сочинения писали школьники не только России, но и Украины. Читать их так же страшно, как блокадный дневник Савичевой Тани или дневник Анны Франк про жизнь евреев в период оккупации Нидерландов…

«Жидам – в половинном размере»

– В нашем архиве есть продуктовая карточка, которую передал Юрий Герман, один из бывших узников Калужского гетто, – рассказывает Илья Альтман. – Во время войны он был совсем еще ребенком. Жителям Калуги на каждый день были положены немного хлеба и соль. Иногда выдавались еще огурцы. Так вот, на талоне, который принес Юрий, чернилами размашисто написано: «жидам в половинном размере». Он спросил: «Как вы думаете, почему ни один талон не оторван?» Я, честно говоря, не нашелся, что ответить. И тогда Юрий объяснил: «Потому что нам ничего не давали»...