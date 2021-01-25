Самое неприятное для авторитарного правителя: Пивоваров указал на знаковый поворот в обществе

О фильме-расследовании российского оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина под Геленджиком», похоже, будут говорить еще очень долго, по крайней мере, пока не приключится какое-то более знаковое событие. Сложно сказать, попытаются ли власти перебить информационную повестку традиционными методами, или все же сойдутся во мнении о том, что перебить резонанс от этой публикации не поможет ни одна из вероятных заготовок.

Как бы там ни было, но фактически нашумевший фильм, созданный командой опального блогера и оппозиционера, может серьезно пошатнуть устоявшее в российском обществе восприятие самой персоны президента Путина, и этот факт отмечает все большее число специалистов.

К примеру, журналист Алексей Пивоваров на своем Youtube-канале «Редакция» отметил еще одну интересную тенденцию, возникновение которой было спровоцировано появлением этого расследования. Речь о реакции российского общества на представленную информацию, поскольку социальные сети в последние дни в буквальном смысле утопают в мемах и шутках по поводу роскоши, в которой живет российская правящая верхушка. По мнению Пивоварова, это знаковый поворот в общественном сознании, а сама публикация Навального может вывести политическую борьбу в стране на принципиально новый уровень.

«Расследование Навального про "дворец Путина" стало самым популярным неразвлекательным видео в российском Youtube за всю его историю. Многие факты из расследования были уже известны, они публиковались в разных изданиях. Но тут их собрали, выстроили в единую эпопею, плюс досняли эпичные пролеты с коптера и отрисовали эффектные рендеры. В итоге из разрозненных историй получилась одна большая история про "много золота".

Интернет, разумеется, громыхнул кучей мемов. Впрочем, с мемами согласны не все, ведь, как сказал мой коллега из канала "Сталингулаг", "практика на любое злодейство отвечать юмором – губительна, и деморализует еще больше, чем людоедские законы". Я с этим не согласен. Думаю, шутить можно, ведь само видео про дворец – потому такой сильный удар, что "хозяин недвижимости" предстает перед зрителем смешным. А это, как известно, самое неприятное для правителя авторитарного стиля. Смех разрушает страх и десакрализует личность.