Адвокат просит скостить срок доценту-расчленителю из-за поведения аспирантки

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга зарегистрировали апелляцию адвоката историка Олега Соколова, пишет Znak.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Напомним, Соколов убил и расчленил 23-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. Доцент СПбГУ был задержан, когда нырнул в реку Мойку, пытаясьь в пьяном виде выкинуть останки девушки. В рюкзаке историка обнаружили руки Анастасии.

В декабре он был приговорен к 12,5 годам лишения свободы. Прокуратура требовала для него 15 лет заключения.

Адвокат Сергей Лукьянов считает, что выводы суда не соответствовали фактическим обстоятельствам, были нарушены нормы ведения судебного процесса, уголовный закон применялся неправильно, а окончательный вердикт несправедлив.

Лукьянов также требует от суда учесть «аморальное поведение» аспирантки Ещенко и на этом основании смягчить приговор Соколову. На суде историк утверждал, что Анастасия оскорбляла его детей.