"В тюрьме чудовищно тяжело": историк Соколов рассказал о первом годе за решеткой

Прокурор запросил для доцента Олега Соколова, обвиненного в убийстве и расчленении студентки, 15 лет колонии строгого режима. В заключении историк находится уже год. Что он перенес за это время, Олег Соколов рассказал Sobesednik.ru.

– О моем проживании в застенках писать ничего не хочу. Морально чудовищно тяжело, да и физически тоже не все в порядке. Пытаюсь вынести мое страшное горе, пытаюсь выдержать, вот и все, – написал Соколов в письме корреспонденту Sobesednik.ru.

Несмотря на признание вины, историк продолжает настаивать на том, что в случившемся виноват не только он. 16 ноября он через адвоката подал иск к «Первому каналу» и своей бывшей девушке – Екатерине Пржигодской. Экс-доцент СПбГУ требует опровергнуть сообщения о том, что он якобы избивал Пржигодскую в 2008 году.

– Что заставляет ее лить грязь, когда я в заключении? Дело в том, что после описываемого ею якобы имевшего места страшного избиения она поддерживала со мной интимную связь ещё некоторое время. Что доказывает ложь ее слов. Последний раз подобный контакт имел место в феврале 2013 года, в Испании.

По словам обвиняемого, Прижигодскую подговорил историк и блогер Евгений Панасенков, у которого с Соколовым был давний конфликт. Травлей со стороны Панасенкова экс-доцент СПбГУ объясняет и перемену в отношениях со своей последней возлюбленной. Анастасия Ещенко, которая была убита в квартире Соколова, по его словам, последние годы изменяла ему и была настроена враждебно.

– В июне 2018 я уехал, чтобы в последний раз свозить своих детей на море. Я отсутствовал около недели, может чуть дольше, точно не помню. По возвращению я не узнал Анастасию – это был другой человек. Все ее поведение, отношение ко мне резко изменилось, и при упоминании моих детей она становилась злой, как фурия, едва только я спрашивал разрешение навестить их. Все изменилось и в интимном плане…

До этого Настя была абсолютно безупречной в смысле ее поведения. Ее предыдущее поведение, тот факт, что до меня у нее никого не было не только в физическом плане, но, если верить ее утверждениям, даже в моральном, ее безупречная честность в финансовых вопросах, ее идеальная пунктуальность, которую я проецировал на все прочие вопросы – все это, казалось, не допускало подлой измены.

Напомним, что в предыдущем письме доцент Соколов подробно изложил корреспонденту Sobesednik.ru свою версию трагедии.