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"После "избиения" у нас была интимная связь": Доцент Соколов обвинил "Первый канал" в клевете

Общество
12:44, 25 ноября 2020

"После "избиения" у нас была интимная связь": Доцент Соколов обвинил "Первый канал" в клевете
Стоп-кадр: YouTube
Стоп-кадр: YouTube

Историк, обвиненный в убийстве возлюбленной, рассказал в переписке с корреспондентом Sobesednik.ru, зачем он подает иск к «Первому каналу».

16 ноября адвокат историка Олега Соколова подал от его имени иск к «Первому каналу» и своей бывшей девушке – Екатерине Пржигодзкой. Экс-доцент СПбГУ требует опровергнуть сообщения о том, что он якобы избивал Пржигодзкую в 2008 году.

Соколов требует признать эти сведения порочащими его честь, удалить передачу с сайта канала и взыскать со сторон по 1000 руб. компенсации. О причинах он рассказал в письме Sobesednik.ru.

«Что заставляет ее лить грязь, когда я в заключении? Дело в том, что после описываемого ей якобы имевшего места страшного избиения, она поддерживала со мной интимную связь ещё некоторое время. Что доказывает ложь ее слов. 

Последний раз подобный контакт имел место в феврале 2013, в Испании, что на суде подтвердил свидетель, петербуржец, встретивший нас на улице испанского городка. Её приезд ко мне во Францию в 2009 году подтверждается фото, где мы сидим в обществе моих французских друзей. После февраля 2013, мы эпизодически встречались как добрые приятели. Словом, никакой ненависти и в помине не было. Так почему?»

Сам доцент считает, что причина - ненависть Понасенкова (у блогера Евгения Панасенкова был затяжной конфликт с Олегом Соколовым ещё до смерти Анастасии Ещёнко).

Евгений Панасенков // Фото: скриншот с YouTube

По сведениям Соколова, блогер заплатил Пржигодской «огромную сумму денег за то, чтобы она лила грязь, оплачивал ее приезды в Россию (ведь сейчас она живет в Брюсселе):

«Вся эта история была раздута с целью моей дискредитации, и этот тип добился своего. Именно муссирование истории с Пржигодской заставило Настю отступиться летом 2018».

Здесь Олег Соколов имеет ввиду измену Анастасии, о которой он рассказывал в предыдущих письмах.

Продолжение беседы — в газете «Собеседник» и на sobesednik.ru.

Теги: #доцент Соколов

Рубрика: Общество

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