"Я избран в козлы отпущения!": доцент Соколов просит помощи в СИЗО "Кресты"

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении возлюбленной, обратился с письмом к корреспонденту Sobesednik.ru. В своем послании доцент, который уже около года содержится в питерских «Крестах» по подозрению в жестокой расправе над Анастасией Ещенко, подробно изложил свою версию того, как и почему произошла трагедия, пожаловался на травлю и посетовал, что суд не хочет слушать его аргументы.

– Я в шоке от подобной ситуации. Точнее, был вначале, – пишет собственной рукой Олег Соколов. – Сейчас я понял, что я избран в «козлы отпущения». Во все времена для того, чтобы народный гнев находил безопасный выход, находили таких «злодеев». Христиан в Древнем мире, ведьм в Средневековье.

На коротком листке не изложить причины, почему именно я, но примем это как постулат. Без сомнения, «злодей» не должен иметь никаких [неразборчиво] – он «черный». Ну а потерпевший – «белый», невинный. Полутона могут внести серьезные смятения.

скриншот письма Олега Соколова

По словам заключенного, он просто хотел «напугать» жертву из-за того, что Анастасия непрерывно оскорбляла его в течение 3 часов.

– Я никак не могу докричаться, что моя возлюбленная в течение 15 месяцев (из 5 лет наших отношений) доводила меня страшными, дикими оскорблениями моих детей от предыдущего брака, что это произошло из-за её подлого предательства, о котором я узнал лишь почти 3 месяца спустя её гибели. Что в тот роковой вечер она осыпала в течение 3-х часов меня дикими, чудовищными ругательствами, что её фраза о том, что она желает, чтобы мои дети «сдохли», причем называя их матерными словами, которые я не могу привести здесь из-за цензуры (эта фраза была повторена много раз), довели меня до бешенства, что я хотел только напугать её выстрелом и т.п.

Олег Соколов рассказывает также о нападках со стороны блогера и историка Евгения Понасенкова. По его словам, они подтолкнули Анастасию к измене.

– О дикой травле со стороны некого гражданина Панасенкова, – переходит к следующей теме своего письма Соколов. – Из-за этой травли Настя и обозлилась летом 2018 г., а оступившись, пошла по наклонной плоскости. Если бы я узнал [неразборчиво] о ее измене, все были бы живы. Мы бы просто расстались тотчас же.

И это только маленькая часть травли! Но её не хотят слушать! Честно говоря, я вообще не воображал, что может быть такая единодушная блокада информации.

Евгений Панасенков // Фото: скриншот с YouTube

Олег Соколов заканчивает письмо призывом: