Доцент Соколов признал вину в убийстве 24-летней аспирантки Ещенко

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соколов признал на допросе в суде Петербурга свою вину.

«Да, признаюсь. Признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном», – цитирует Соколова ТАСС.

Также ученый признал свою вину в том, что хранил оружие и боеприпасы.

Отмечается, что в июне Соколов отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве.

Напомним, трагедия произошла в ноябре 2019 года. В ходе конфликта 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, после чего начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов попытался избавиться от ее тела, расчленив и утопив в Мойке.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал потерпевшим по делу Ещенко ее брата, а родители убитой аспирантки отказались участвовать в процессе по психологическим причинам.