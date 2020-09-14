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[15:12]Макрон в разговоре с Путиным подтвердил отравление Навального "Новичком"
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[10:14]Чеченский Блогер пообещал отомстить Кадырову за "два полных автобуса" его родных
[09:59]Причиной обрушения на шахте в Кузбассе, где погиб рабочий, мог стать выброс газа
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[08:39]Губернаторы побеждают выборы, "УГ" делает депутатов. Главное к 14 сентября

13 сентября, воскресенье

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Родители убитой аспирантки Ещенко больше не являются потерпевшими по делу

Общество
16:11, 14 сентября 2020

Родители убитой аспирантки Ещенко больше не являются потерпевшими по делу

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал потерпевшим по делу аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко ее брата.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство родителей девушки, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что родители погибшей отказались участвовать в процессе по психологическим причинам. Ее брат Сергей Ещенко будет присутствовать на заседаниях посредством видеосвязи. Адвокат Александра Бакшеева продолжит представлять интересы семьи.

Напомним, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве ревности 63-летний историк Олег Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, после чего начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов попытался избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в Мойке. В ходе предварительного расследования потерпевшими были признаны родители погибшей.

Теги: #доцент Соколов

Рубрика: Общество

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