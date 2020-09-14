Родители убитой аспирантки Ещенко больше не являются потерпевшими по делу

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал потерпевшим по делу аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко ее брата.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство родителей девушки, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что родители погибшей отказались участвовать в процессе по психологическим причинам. Ее брат Сергей Ещенко будет присутствовать на заседаниях посредством видеосвязи. Адвокат Александра Бакшеева продолжит представлять интересы семьи.

Напомним, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве ревности 63-летний историк Олег Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, после чего начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов попытался избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в Мойке. В ходе предварительного расследования потерпевшими были признаны родители погибшей.