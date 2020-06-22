Бывшая возлюбленная доцента Соколова выставила на продажу его личные письма

На сайте avito.ru появилось частное объявление о продаже книги «доцента-душегуба» Олега Соколова с его автографом, его личных писем и фотографий. Sobesednik. ru связался с автором объявления и выяснил подробности.

«Продается книга Соколова О.В. с автографом (доцента-душегуба, Соколова-Наполеона, орденоносца Почётного легиона) + возможна продажа его личных писем и фото», – гласит необычное объявление.

Его автор — знакомая Олега Соколова из Петербурга Галина Сабурова, за которой он ухаживал в молодости. Женщина рассказывала о нем в программах «Прямой эфир» и «Док-ток».

По словам Сабуровой, Соколов всегда был эксцентричным, а к женщинам относился снисходительно. Галина назвала доцента слабым человеком, которого могла обидеть любая мелочь, и сильным актером. «Идеально копировал Наполеона», – отмечала она. «Он прежде всего убил самого себя», – сказала Галина, с чем не согласились присутствующие в студии Андрея Малахова люди и напомнили ей о его жертве-студентке.

– У меня есть два его письма, написанных в свойственной ему манере с извинениями и приглашениями, – рассказала Sobesednik.ru Галина. – Он ухаживал за мной в 1987-1988 годах, и теплые отношения с ним у меня сохранились надолго. Есть еще фотография с ним, которую он подписал от имени Наполеона.

За книгу Соколова «Армия Наполеона» с его автографом, подаренную ей в 2002 году, Галина хочет 70 тысяч рублей. При этом женщина затруднилась нам назвать цену, за которую готова расстаться с его фотографией и письмами.

– Я даже не думала, что этим заинтересуются, – говорит она.

Не исключено, что желающие приобрести раритеты все же найдутся. «Доцент-душегуб» – фигура раздутая и распиаренная сегодня не меньше, чем маньяк Чикатило в свое время.

– Процесс героизации преступников происходит давно, – говорит врач-психиатр Владимир Файнзильбрег. – История донесла до нас немало имен преступников, совершивших зловещие преступления, вспомните лондонского Джека Потрошителя. Немалую роль в этом играют СМИ, которые возводят преступников на пьедестал почета.