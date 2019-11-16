Любимый тост "За императора!": коллеги-реконструкторы об Олеге Соколове

История убийства молодой аспирантки 63-летним доцентом СПбГУ Олегом Соколовым который также являлся сожителем ныне покойной, потрясла общественность. Уже больше недели вся страна обсуждает трагедию, случившуюся в культурной столице России.

Немалое потрясение испытывают коллеги и приятели Соколова. Близкие известного историка не могут поверить в произошедшее.

На рассвете в субботу 9 ноября в реке Мойка «выловили» пьяного, переохлажденного доцента Олега Соколова. При мужчине обнаружили рюкзак, в котором оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. За несколько часов до этого, ночью, Соколов выбросил в реку мешок с частями тела убитой Анастасии Ещенко.

Какое-то время историк провел в больнице из-за переохлаждения, затем сознался в содеянном правоохранительным органам. Как оказалось, он застрелил свою возлюбленную еще 7 ноября, а на следующий день даже принимал гостей у себя в квартире и только к ночи решил избавиться от трупа. В квартире «Сира» – так называли историка близкие и сама покойная – нашли окровавленную пилу и части тела убитой.

Отношения 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова и 24-летней Анастасии Ещенко сложились в университете. Девушка увлекалась изучением истории и вскоре воспылала любовью к своему наставнику. Они постоянно были вместе, как свидетельствовали другие студенты. По признанию матери Соколова, сын рассказывал ей о своей возлюбленной. Дескать, аспирантка помогает ему писать докторскую, а он, в свою очередь, поддерживает девушку в написании кандидатской.

«Он был вспыльчивый и амбициозный»

Олег Соколов – один из основоположников движения военно-исторической реконструкции России, был частым гостем разных мероприятий за границей. Анастасию он брал с собой. Есть множество их совместных фото в красивых исторических нарядах.

Мы поговорили с одним из лидеров движения реконструкции в Беларуси Алексеем Гурским, заместителем председателя ОО «Военно-историческое единство»:

- Для начала хотел бы выразить соболезнования родным и близким девушки. Очень жалко! Настя была скромной и милой девушкой...

- Какими, на ваш взгляд, были отношения ныне покойной и Соколова?

- Это были отношения мужа и жены. Уважительные. Они обращались друг к другу на «вы».

- Замечали что-то странное в их поведении?

- Нет. Ни разу. Да и в обществе реконструкторов с дамой вести себя как-то резко или откровенно по-хамски - вещь опасная. Можно и в физиономию схлопотать.

Надо понимать, что он, как и любой из нас, вёл с разными людьми себя по-разному, – говорит Гурский. – Да, и у тех, кто сейчас про Соколова что-то рассказывает, есть разные мотивы.

- Видела на форумах, что иностранные организаторы реконструкций в последние годы неохотно с ним сотрудничали. Из-за чего - из-за пьянства?

- Дело не в пьянстве, конечно. Я бы не сказал, что у Соколова были с этим какие-то серьезные проблемы. Хотя он мог выпить. Правда, я в живую с ним общался последний раз почти год назад. Мы неразрывно провели двое суток на фестивале «Березина», я был организатором, он - гостем.

Дело в том, что Соколов был «звездой», со всеми вытекающими. Он должен был быть на любой свадьбе женихом и на любых похоронах покойником - нередкий случай для людей, много достигших в жизни.

- А чем он не угодил иностранцам?

- Он мог сломать сценарий мероприятия, если он казался ему неправильным. Причём сделать это без предупреждения, явочным порядком.

- Думаете, проблема в этом?

- Я не думаю, я знаю.

- О последних трагических событиях… Как, по-вашему, подобное могло произойти с таким человеком?

- Такое могло произойти со многими людьми. Это не первый случай в моей жизни, когда муж убивает жену и пытается скрыть преступление таким жутким способом. Если бы убийцей был кто-то другой, например известный коллекционер марок, убийство прошло бы по категории бытовых и пропало бы в криминальной хронике среди тысяч подобных.

– Многие журналисты так и говорят, но это не отменяет факта жестокого убийства.

– Нет-нет, ясовершенно не говорю, что он ангел. Я говорю, что он был подчёркнуто вежлив и корректен с Настей. Он очень вспыльчивый и амбициозный. Легко шёл на конфликт. Чтобы Соколов бросался в драку – я не видел. Но история, когда из аудитории выводят сторонников Понасенкова, достаточно характерная.

Заявление в полицию еще от одной студентки

Публицист и режиссер Евгений Понасенков много лет воюет с Соколовым. В сети нескончаемое число видео, где он оскорбляет доцента, обвиняет его в различных преступлениях, в том числе в краже его работ, также упоминает об избитой историком студентке, которая якобы много лет назад писала заявления на Олега Соколова в полицию, но так ничего и не добилась.

– Что касается Понасенкова, суд о плагиате он проиграл - продолжает наш собеседник. - Они, Понасенков и Соколов, обоюдно выиграли суды о защите чести и достоинства, потому что друг друга публично оскорбили. Понасенков должен Соколову 150 тысяч рублей, Соколов Понасенкову — 10 тысяч рублей. Про заявление от девушки: пока не было конфликта с Понасенковым, никто про эту историю не знал. Сам Соколов говорил мне, что это полная чушь, ему просто хотели отомстить. Учитывая, что девушка заявление из полиции забрала сама и быстро, наверное, Соколов прав.

Сейчас много рассказывают про некие влиятельные связи Соколова, про его мифическое богатство и так далее. Ничего этого не было, – говорит Гурский. – Да, когда-то у него были знакомства и он хорошо зарабатывал, но это было давно. Если только, конечно, как Корейко, не прятал свои деньги в чемодане под кроватью.

Собирались венчаться во Франции

Также с нами побеседовал еще один реконструктор, уже из Москвы. Владимир был вхож в дом Соколова и проводил с ним праздники несколько лет подряд:

- Общение наше было не таким близким, но некоторые праздники мы отмечали вместе в узком кругу. Было человек десять, все в мундирах и исторических платьях. Обстановка у Олега Валерьевича дома окружена историческими вещами: рыцарские латы, картины, книги. Первых два года нас встречали Соколов, его жена и дети, прекрасные девочки Изабель и Елена. В прошлом году хозяйкой стола была Настя. Мы, честно говоря, были неприятно удивлены, все-таки раньше мы проводили торжества с его полной семьей. Так как был праздник, эту тему мы не поднимали. Праздничную ночь мы встретили вместе, а наутро выпили чай и пошли гулять по набережной Невы с Анастасией и моей супругой, так как Олег Валерьевич уехал к детям. Настя - очень талантливая и воспитанная девушка. Она рассказывала нам, что с детства увлекалась историей и поэтому поступила на истфак, хоть поддержки от родных, как я понял, не получила. Я бы не сказал, что она была робкая – напротив, она могла прямо сказать в лицо, даже что-то неприятное. К Соколову она относилась с уважением, называла его «Сиром», как и я, впрочем. Соколов же звал ее Изабель. На одном из застолий Олег Валерьевич сказал, что они планируют венчаться в этом году во Франции. «У меня есть свое имя Анастасия, и оно мне нравится», - ответила Настя. Официальную супругу «Сира» я не знал близко.

- Как вы узнали о трагедии?

- Мне написали в субботу утром общие знакомые – мол, «посмотри, что про "Сира" пишут». Я сначала подумал, что это дело рук Понасенкова, так как вспомнил историю, когда его люди звонили Соколову и угрожали, что его найдут в Мойке. Он мне сам об этом рассказывал. Позже выяснилось другое.

- Сейчас многие говорят о тяжелом характере Соколова, о пристрастии к спиртному, также вспоминают про жестокое обращение с лошадьми на реконструкциях…

- Когда Олег Валерьевич выпивал, он становился более эмоциональным, веселил окружающих, артистично провозглашал тост: «За императора!» С лошадьми он мог жестко обращаться, но о чем-то более страшном я не слышал. Конечно, он специфический человек, но уникальный. Такую работу проделал большую и все перечеркнул. Просто не укладывается в голове: за его столом поднимались тосты о чести, достоинстве, а тут такое жестокое убийство с расчленением. Мы потеряли одновременно двух людей. Он подвел не только себя и свои труды, но и всех нас, и наше движение. Это же теперь люди будут думать, что все наше движение – это неадекваты, бегающие с оружием. Очень обидно, что самый харизматичный из французской армии так бесславно пал.

«Меня попросили 3 недели побыть на карантине»

По телевидению прошло несколько передач о страшном убийстве, однако со стороны погибшей практически никто не участвовал. Брат покойной Сергей Ещенко рассказал в телефонном звонке одному из ток-шоу, что сестра звонила ему:

- В​ ночь с​ 7-го на​ 8-е число она позвонила мне в​ 01:07. В​ слезах была, плакала и​ рассказывала, что случилось. Они были дома. Она сказала, что собирается пойти на день рождения друга. Они собирались все вместе.

По​ словам Сергея, Соколов резко отреагировал на​ решение девушки пойти веселиться. Он​ начал ее​ оскорблять и​ говорить, что она неблагодарная. После этого профессор ударил возлюбленную, бросив головой об​ пол, девушка выбежала на​ улицу.

Сергей просил сестру не возвращаться в дом профессора, однако она хотела забрать свои вещи. Он перезвонил сестре в​ 01:49 ночи. Та​ уже была вместе с​ Соколовым и​ заверила, что у​ них все хорошо. Утром молодой человек ей​ перезванивал, но​ Анастасия уже не​ брала трубку.​

Родители девушки убиты горем и планируют сами разобраться в произошедшем. Анастасия родом из станицы Старовеличковская Краснодарского края. Отец убитой работает учителем физкультуры в местной школе, мать служит в полиции.

Полина Заболотских, приятельница девушки, проживающая в Германии, написала в соцсетях: «Ещик, дорогой и любимый! Царствие тебе Небесное. А эта сволочь еще поплатится. Пока нет слов. Ты должна была зимой приехать».

Когда мы связались с ней, вот что она ответила:

- Меня попросили три недели побыть на карантине. То есть молчать.