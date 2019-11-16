Любимый тост "За императора!": коллеги-реконструкторы об Олеге Соколове

История убийства молодой аспирантки 63-летним доцентом СПбГУ Олегом Соколовым который также являлся сожителем ныне покойной, потрясла общественность. Уже больше недели вся страна обсуждает трагедию, случившуюся в культурной столице России.
Немалое потрясение испытывают коллеги и приятели Соколова. Близкие известного историка не могут поверить в произошедшее.
На рассвете в субботу 9 ноября в реке Мойка «выловили» пьяного, переохлажденного доцента Олега Соколова. При мужчине обнаружили рюкзак, в котором оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. За несколько часов до этого, ночью, Соколов выбросил в реку мешок с частями тела убитой Анастасии Ещенко.
Какое-то время историк провел в больнице из-за переохлаждения, затем сознался в содеянном правоохранительным органам. Как оказалось, он застрелил свою возлюбленную еще 7 ноября, а на следующий день даже принимал гостей у себя в квартире и только к ночи решил избавиться от трупа. В квартире «Сира» – так называли историка близкие и сама покойная – нашли окровавленную пилу и части тела убитой.
Отношения 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова и 24-летней Анастасии Ещенко сложились в университете. Девушка увлекалась изучением истории и вскоре воспылала любовью к своему наставнику. Они постоянно были вместе, как свидетельствовали другие студенты. По признанию матери Соколова, сын рассказывал ей о своей возлюбленной. Дескать, аспирантка помогает ему писать докторскую, а он, в свою очередь, поддерживает девушку в написании кандидатской.
«Он был вспыльчивый и амбициозный»
Олег Соколов – один из основоположников движения военно-исторической реконструкции России, был частым гостем разных мероприятий за границей. Анастасию он брал с собой. Есть множество их совместных фото в красивых исторических нарядах.
Мы поговорили с одним из лидеров движения реконструкции в Беларуси Алексеем Гурским, заместителем председателя ОО «Военно-историческое единство»:
- Для начала хотел бы выразить соболезнования родным и близким девушки. Очень жалко! Настя была скромной и милой девушкой...
- Какими, на ваш взгляд, были отношения ныне покойной и Соколова?
- Это были отношения мужа и жены. Уважительные. Они обращались друг к другу на «вы».
- Замечали что-то странное в их поведении?
- Нет. Ни разу. Да и в обществе реконструкторов с дамой вести себя как-то резко или откровенно по-хамски - вещь опасная. Можно и в физиономию схлопотать.
Надо понимать, что он, как и любой из нас, вёл с разными людьми себя по-разному, – говорит Гурский. – Да, и у тех, кто сейчас про Соколова что-то рассказывает, есть разные мотивы.
- Видела на форумах, что иностранные организаторы реконструкций в последние годы неохотно с ним сотрудничали. Из-за чего - из-за пьянства?
- Дело не в пьянстве, конечно. Я бы не сказал, что у Соколова были с этим какие-то серьезные проблемы. Хотя он мог выпить. Правда, я в живую с ним общался последний раз почти год назад. Мы неразрывно провели двое суток на фестивале «Березина», я был организатором, он - гостем.
Дело в том, что Соколов был «звездой», со всеми вытекающими. Он должен был быть на любой свадьбе женихом и на любых похоронах покойником - нередкий случай для людей, много достигших в жизни.
- А чем он не угодил иностранцам?
- Он мог сломать сценарий мероприятия, если он казался ему неправильным. Причём сделать это без предупреждения, явочным порядком.
- Думаете, проблема в этом?
- Я не думаю, я знаю.
- О последних трагических событиях… Как, по-вашему, подобное могло произойти с таким человеком?
- Такое могло произойти со многими людьми. Это не первый случай в моей жизни, когда муж убивает жену и пытается скрыть преступление таким жутким способом. Если бы убийцей был кто-то другой, например известный коллекционер марок, убийство прошло бы по категории бытовых и пропало бы в криминальной хронике среди тысяч подобных.
– Многие журналисты так и говорят, но это не отменяет факта жестокого убийства.
– Нет-нет, ясовершенно не говорю, что он ангел. Я говорю, что он был подчёркнуто вежлив и корректен с Настей. Он очень вспыльчивый и амбициозный. Легко шёл на конфликт. Чтобы Соколов бросался в драку – я не видел. Но история, когда из аудитории выводят сторонников Понасенкова, достаточно характерная.
Заявление в полицию еще от одной студентки
Публицист и режиссер Евгений Понасенков много лет воюет с Соколовым. В сети нескончаемое число видео, где он оскорбляет доцента, обвиняет его в различных преступлениях, в том числе в краже его работ, также упоминает об избитой историком студентке, которая якобы много лет назад писала заявления на Олега Соколова в полицию, но так ничего и не добилась.
– Что касается Понасенкова, суд о плагиате он проиграл - продолжает наш собеседник. - Они, Понасенков и Соколов, обоюдно выиграли суды о защите чести и достоинства, потому что друг друга публично оскорбили. Понасенков должен Соколову 150 тысяч рублей, Соколов Понасенкову — 10 тысяч рублей. Про заявление от девушки: пока не было конфликта с Понасенковым, никто про эту историю не знал. Сам Соколов говорил мне, что это полная чушь, ему просто хотели отомстить. Учитывая, что девушка заявление из полиции забрала сама и быстро, наверное, Соколов прав.
Сейчас много рассказывают про некие влиятельные связи Соколова, про его мифическое богатство и так далее. Ничего этого не было, – говорит Гурский. – Да, когда-то у него были знакомства и он хорошо зарабатывал, но это было давно. Если только, конечно, как Корейко, не прятал свои деньги в чемодане под кроватью.
Собирались венчаться во Франции
Также с нами побеседовал еще один реконструктор, уже из Москвы. Владимир был вхож в дом Соколова и проводил с ним праздники несколько лет подряд:
- Общение наше было не таким близким, но некоторые праздники мы отмечали вместе в узком кругу. Было человек десять, все в мундирах и исторических платьях. Обстановка у Олега Валерьевича дома окружена историческими вещами: рыцарские латы, картины, книги. Первых два года нас встречали Соколов, его жена и дети, прекрасные девочки Изабель и Елена. В прошлом году хозяйкой стола была Настя. Мы, честно говоря, были неприятно удивлены, все-таки раньше мы проводили торжества с его полной семьей. Так как был праздник, эту тему мы не поднимали. Праздничную ночь мы встретили вместе, а наутро выпили чай и пошли гулять по набережной Невы с Анастасией и моей супругой, так как Олег Валерьевич уехал к детям. Настя - очень талантливая и воспитанная девушка. Она рассказывала нам, что с детства увлекалась историей и поэтому поступила на истфак, хоть поддержки от родных, как я понял, не получила. Я бы не сказал, что она была робкая – напротив, она могла прямо сказать в лицо, даже что-то неприятное. К Соколову она относилась с уважением, называла его «Сиром», как и я, впрочем. Соколов же звал ее Изабель. На одном из застолий Олег Валерьевич сказал, что они планируют венчаться в этом году во Франции. «У меня есть свое имя Анастасия, и оно мне нравится», - ответила Настя. Официальную супругу «Сира» я не знал близко.
- Как вы узнали о трагедии?
- Мне написали в субботу утром общие знакомые – мол, «посмотри, что про "Сира" пишут». Я сначала подумал, что это дело рук Понасенкова, так как вспомнил историю, когда его люди звонили Соколову и угрожали, что его найдут в Мойке. Он мне сам об этом рассказывал. Позже выяснилось другое.
- Сейчас многие говорят о тяжелом характере Соколова, о пристрастии к спиртному, также вспоминают про жестокое обращение с лошадьми на реконструкциях…
- Когда Олег Валерьевич выпивал, он становился более эмоциональным, веселил окружающих, артистично провозглашал тост: «За императора!» С лошадьми он мог жестко обращаться, но о чем-то более страшном я не слышал. Конечно, он специфический человек, но уникальный. Такую работу проделал большую и все перечеркнул. Просто не укладывается в голове: за его столом поднимались тосты о чести, достоинстве, а тут такое жестокое убийство с расчленением. Мы потеряли одновременно двух людей. Он подвел не только себя и свои труды, но и всех нас, и наше движение. Это же теперь люди будут думать, что все наше движение – это неадекваты, бегающие с оружием. Очень обидно, что самый харизматичный из французской армии так бесславно пал.
«Меня попросили 3 недели побыть на карантине»
По телевидению прошло несколько передач о страшном убийстве, однако со стороны погибшей практически никто не участвовал. Брат покойной Сергей Ещенко рассказал в телефонном звонке одному из ток-шоу, что сестра звонила ему:
- В ночь с 7-го на 8-е число она позвонила мне в 01:07. В слезах была, плакала и рассказывала, что случилось. Они были дома. Она сказала, что собирается пойти на день рождения друга. Они собирались все вместе.
По словам Сергея, Соколов резко отреагировал на решение девушки пойти веселиться. Он начал ее оскорблять и говорить, что она неблагодарная. После этого профессор ударил возлюбленную, бросив головой об пол, девушка выбежала на улицу.
Сергей просил сестру не возвращаться в дом профессора, однако она хотела забрать свои вещи. Он перезвонил сестре в 01:49 ночи. Та уже была вместе с Соколовым и заверила, что у них все хорошо. Утром молодой человек ей перезванивал, но Анастасия уже не брала трубку.
Родители девушки убиты горем и планируют сами разобраться в произошедшем. Анастасия родом из станицы Старовеличковская Краснодарского края. Отец убитой работает учителем физкультуры в местной школе, мать служит в полиции.
Полина Заболотских, приятельница девушки, проживающая в Германии, написала в соцсетях: «Ещик, дорогой и любимый! Царствие тебе Небесное. А эта сволочь еще поплатится. Пока нет слов. Ты должна была зимой приехать».
Когда мы связались с ней, вот что она ответила:
- Меня попросили три недели побыть на карантине. То есть молчать.