Пастафарианская церковь лишила Шнурова статуса святого за членство в "партии-спойлере"

Решением Нижегородского церковного суда Церкви Летающего Макаронного Монстра певец и медиаменеджер Сергей Шнуров больше не является святым среди пастафарианцев. Такое решение было принято большинством голосов из-за его вступления в «партию-спойлер», говорится на сайте ХраЛММ. Шнуров является членом партии «Роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Во время священной пятницы в Нижегородском ХраЛММ церковным судом присяжных (8 голосами против 1) Сергей Шнуров был лишен статуса святого», — говорится в сообщении пресс-службы религиозной организации.

Шнуров был причислен к лику святых ХраЛММ в мае 2017 года. Тогда сторонники пастафарианства решили, что в его действиях достаточно «абсурда» и любви к макаронам. В качестве доказательства того, что лидер группы «Ленинград» действительно достоин такого статуса, приводился его клип про лапшу быстрого приготовления: «Любовь свою к Монстру нашему святой блаженный Шнур выразил в песне "Доширак", в твиттере фразой "Спагетти, спагетти... МАКАРОНЫ, и будьте проще!", а дегустируя Тело Его по заданию журнала глянцевого, он признался: "У меня как-то была мечта сделать доширачную"», — писали тогда последователи Летающего Макаронного Монстра.