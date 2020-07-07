Шнуров "Собеседнику": Собчак – это симулякр, а я в политике надолго

Корреспондент «Собеседника» напомнил новому сопредседателю «Партии Роста», музыканту Сергею Шнурову историю с кампаниями Михаила Прохорова и Ксении Собчак, которые по окончании выборов перестали заниматься политикой вопреки обещаниям.

Вот что он ответил:

– Прохорова просто устранили. Собчак – это симулякр политической жизни, как вы все понимаете. Ни для кого уже не секрет. Ее политическая карьера мало отличается от любого шоу, в котором она участвует. Все это было похоже на «Дом-2».

Я надеюсь, что я здесь присутствую не для того, чтобы сделать из политики ток-шоу (короткий взгляд на главу партии – Бориса Титова – ред.).

Поэтому я, конечно, в долгую. Я вообще-то легкой атлетикой занимался и бегал по 30 километров. И марафон Пушкин — Ленинград бежал. Умею!

Кроме Шнурова лицами «Партии Роста», которая готовится к ближайшим губернаторским и думским выборам, стали телеведущие Николай Фоменко и Александр Любимов, специалист по кибер-безопасности Илья Сачков и другие.