Партия Титова и Шнурова отреклась от ЛГБТ

Основная цель «Партии Роста» – думские выборы 2021 года. К следующему сентябрю команда Бориса Титова обновит логотип и привлечёт новых членов. Во время закрытой части партийного съезда, где удалось побывать корреспонденту Sobesednik.ru, лидер партии Борис Титов рассказал о планах на будущее.

Вместе с новыми членами – Николаем Фоменко, Александром Любимовым, Сергеем Шнуровым и т.д. – «Партия Роста» будет участвовать не только в губернаторских выборах этого года, но и в выборах в Думу, причем уже с новым логотипом. Стрелку, указывающую вверх, сделают красной (к ближайшему голосованию новую символику зарегистрировать не успели).

– Хорошо, что цветов два, а не семь, – пошутил из зала один из членов партии на тему движения солидарности с ЛГБТ.

– За семь у нас только Татьяна Владимировна, – пошутил Борис Титов, имея ввиду зампредседателя партии Татьяну Марченко.

На выборах губернаторов одной из основных задач «Партии Роста» станет голосование в Татарстане, где она поддержит конкурента действующего президента.

Правда, несмотря на оппозиционную направленность, Борис Титов признался, что голосовал ЗА поправки в Конституцию.