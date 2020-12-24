Пройдемте в вытрезвитель: кого признают пьяным и сколько платить за "услуги"

С 1 января российские регионы получают право создавать вытрезвители. Причем платные (за ночь в среднем 1 500 рублей). Право отправлять подвыпивших граждан в вытрезвители получают полицейские. Зачем это надо и чем это нам грозит, мы спросили у адвоката Леонида Ольшанского.

Зачем в России вернули вытрезвители

– Во-первых, по пьянке действительно совершается много тяжких преступлений — вплоть до убийства, – признает Ольшанский. – А если человека забрали в вытрезвитель, то он отделается только деньгами на выходе оттуда, зато не набедокурит. Если нет денег с собой, то человека все равно выпустят, просто повесят на него долг.

Во-вторых, очень многие люди, напившись, замерзают в сугробе. И тут в лучшем случае ампутация конечностей, в худшем — морг. А вытрезвитель явно лучше первых двух вариантов.

Почему пьяного не отвезти в больницу? Да потому что в больницу везут больного или раненого. А опьянение — это специфическая форма состояния, но не болезнь. Так что вытрезвитель — это действительно некий выход, – считает адвокат.

Надеюсь, что вытрезвители не будут, как в стародавние времена, посылать «телегу» на работу. А ведь в СССР и деньги брали за вытрезвитель, и телегу писали. Думаю, конечно, что вытрезвители появятся прежде всего в крупных городах.

В каких случаях полиция сможет забирать людей в вытрезвитель

– Если человек не стоит на ногах и сам добраться до дома, по мнению наряда, не может, его будут забирать в вытрезвитель, – объясняет Леонид Ольшанский. – Но это оценочный вопрос. И тут возможны злоупотребления.

Одному полицейскому покажется, что человек более-менее в норме, а другой скажет: «Эээ, да ты, милейший, сейчас упадешь. Давай-ка мы тебя оформим».

И дальше любимый вопрос сотрудников полиции и гаишников: «Что мы будем делать?» Предлагается штраф на месте, а если заикнешься про квитанцию, следует фраза: «Щас тебе дубинкой ее выпишу».

Это, сами понимаете, редчайший эксцесс, а так-то у нас все сотрудники полиции порядочные. Но опять же на практике многие из тех, кто могли бы самостоятельно добраться до дома, попадут в эти жернова. И это, конечно, минус проекта.

Почему депутаты решили вернуть вытрезвители именно сейчас? Народ стал больше пить?

– Нет, – полагает адвокат. – Я думаю, это потому, что у нас через 9 месяцев будет голосование по выборам в Госдуму. И значительная часть депутатов начинает люто пиариться, забывая о минусах того или иного законопроекта.